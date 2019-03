Mikill hiti á Bernabeu: Messi reiður eftir hegðun Ramos – Viljandi olnbogaskot?

Það er mikill hiti á Santiago Bernabeu þessa stundina en leikur Real Madrid og Barcelona er í gangi.

Það er ekkert gefið eftir þegar þessir erkifjendur eigast við en staðan er 1-0 fyrir Barcelona.

Þeir Lionel Messi og Sergio Ramos þekkja það vel að mætast og lenti saman nokkrum sinnum í fyrri hálfleik.

Ramos er ásakaður um að hafa reynt að meiða Messi viljandi með olnbogaskoti undir lok fyrri hálfleiks.

Einnig tókst Ramos að fella Messi viljandi í fyrri hálfleik en slapp við refsingu.

Eins og sjá má var Messi ekki of sáttur með þessa hegðun Ramos.