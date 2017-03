Gillian Anderson skrifar sjálfshjálparbók

Leikkonan Gillian Anderson sendi nýlega frá sér sjálfshjálparbókina We: A Manifesto for Women Everywhere. Í viðtölum í tengslum við bókina hefur leikkonan rætt um þunglyndi sitt. Hún segir að þegar henni hafi liðið sem verst hafi hún ekki viljað fara úr húsi. Hún segist vonast til að bókin, sem hún skrifaði með blaðakonunni Jennifer Nadel, gagnist þeim sem glími við lágt sjálfsmat, eins og hún hafi sjálf gert. Hún segist segja frá og fjalla um eigin erfiðleika því hún telji mikilvægt að konur deili sameiginlegri reynslu sinni. Leikkonan segist glíma við minnisleysi, hún hreinlega gleymi hlutum en eigi þó í engum erfiðleikum með að muna texta sinn þegar hún er að leika.

Nýjasta kvikmynd hennar er Viceroy's House. Þar leikur hún lafði Edwinu Mountbatten og Hugh Bonneville leikur eiginmann hennar, Louis Mountbatten. Myndin gerist árið 1947 á Indlandi þar sem Mountbatten var landstjóri. Edwina lést í svefni árið 1960, 58 ára gömul, og eiginmaður hennar var myrtur af liðsmönnum írska lýðveldishersins árið 1979.