Stuðningsmenn Liverpool klöppuðu fyrir Bayern: ,,Græðgin á sér engin takmörk“

Stuðningsmenn Bayern Munchen í Þýskalandi létu í sér heyra í kvöld er liðið mætti Liverpool í Meistaradeildinni.

Um var að ræða fyrri leik liðanna af tveimur í 16-liða úrslitum en niðurstaðan var markalaust jafntefli í kvöld.

Stuðningsmenn Bayern mættu með borða til leiks í kvöld þar sem kvartað var yfir miðaverðinu á leikinn.

Stuðningsmenn Bayern þurftu að borga minnst 55 evrur til að komast á leikinn í kvöld sem gerir um 7,500 íslenskar krónur.

Þetta tóku stuðningsmenn Liverpool vel í en þeir hafa áður kvartað yfir dýru miðaverði á útileiki liðsins.

Eftir að borðinn fór á loft þá mátti heyra mikið klapp á Anfield en græðgi hjá knattspyrnufélögum á sér oft engin takmörk.

Bayern fans applauded by the Kop for backing Liverpool fans’ twenty is plenty campaign fir the price of away tickets. #lfcbayern pic.twitter.com/R7CvocOQPF

— David Anderson (@MirrorAnderson) 19 February 2019