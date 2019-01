Útilokar að finna Sala og flugmanninn á lífi: Leitin heldur áfram

Dave Ibbotson, var flugmaðurinn sem stýrði vélinni sem hvarf á sunnudag og hefur ekki fundist. Ibbotson var um borð í vélinni ásamt Emiliano Sala, framherja Cardiff.

,,Það er útilokað að við finnum einhvern á lífi,“ sagði Mike Tidd sem er yfirmaður leitarinnar.

Mike Tidd, the pilot flying the Channel Islands Air Search plane looking for the missing Piper PA-46 Malibu says "there is absolutely no chance of finding anybody alive." He does not think the search from the skies will continue either. pic.twitter.com/BlibbDxbUG

