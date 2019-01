Neitar fyrir að vera homminn sem á að vera að koma út úr skápnum

Ruben Loftus-Cheek, miðjumaður Chelsea neitar fyrir það að vera kom út úr skápnum sem samkynhneigður karlmaður.

Sögur eru á kreiki um að leikmaður í ensku úrvalsdeildinni muni brátt stíga skrefið og koma út. Ekki neinn leikmaður deildarinnar er opinbergla samkynhneigður í dag.

Slíkt hefur oft vakið athygli og hinn harði heimur fótboltans bera ábyrgð á því að leikmenn þori ekki að koma út úr skápnum.

Sögur voru á kreiki um að Loftus-Cheek, 22 ára miðjumaður Chelsea væri að stíga fram og opinbera samkynhneigð sína.

,,Hver sá sem kemur út sem samkynhneigður, fær fullan stuðning frá mér Þessar sögur eru hins vegar ekki réttar,“ sagði Loftus-Cheek.

Any player who came out as gay, they’d have my full support and respect 👊🏾. But the rumour isn’t true 😅

— Ruben Loftus-Cheek (@rubey_lcheek) January 16, 2019