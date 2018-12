Sjáðu brjálæðina á Nou Camp: ,,Þeir lömdu okkur með kylfum að ástæðulausu“

Tottenham náði í frábær úrslit á dögunum er liðið heimsótti stórlið Barcelona á Spáni.

Um var að ræða leik í Meistaradeildinni en honum lauk með 1-1 jafntefli sem sendir Tottenham áfram.

Það voru fjölmargir stuðningsmenn Tottenham sem gerðu sér leið til Spánar til að sjá sína menn spila.

Nou Camp er sögufrægur heimavöllur en Barcelona hefur undanfarin ár verið eitt allra sigursælasta félag heims.

Öryggisverðir vallarins eru nú í umræðunni eftir hvernig þeir tóku á stuðningsmönnum enska liðsins.

Stuðningsmenn voru lamdir með kylfum fyrir utan völlinn og er nú skorað á UEFA að finna sökudólgana og refsa þeim.

,,Viðbjóðsleg hegðun frá öryggisvörðum Barcelona sem lömdu okkur með kylfum að ástæðulausu,“ skrifar stuðningsmaðurinn sem birti myndbandið.

Myndband af þessu má sjá hér.

I just need to address this issue which happened last night during the game. Absolutely disgusting behavior by Barcelona stewards hitting us with batons for no reason! @SpursOfficial please send this to @UEFA @ChampionsLeague its disgusting. RT to find these scumbags! #THFC #COYS pic.twitter.com/JYk5N3u7fw

— Alex (@LxcasMoura) 12 December 2018