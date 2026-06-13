Gagnrýnir meint friðarsamkomulag – „Þetta er uppgjafarskjal frá Donald Trump til æðsta leiðtoga Írans“

Stríði Bandaríkjanna og Íran gæti loks verið lokið, en Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur fullyrt að friðarsamkomulag verði undirritað á morgun. Íranir virðast þó ekki jafn einarðir í fullyrðingum og forsetinn en íranskir fjölmiðlar höfðu það eftir utanríkisráðuneyti sínu í dag að enginn samningur yrði undirritaður á morgun.
Íranskir miðlar hafa birt fréttir um meint innihald friðarsamkomulagsins og fullyrða meðal annars að Íran muni stýra Hormússundi eftir að það verður opnað aftur, að Bandaríkin muni aflétta frystingu um 24 milljarða eigna Írans, að 60 daga frestur verði veittur til að ná samkomulagi í kjarnorkumálum og að Íranir megi áfram auðga úran.
Þingmaður demókrata, Seth Moulton, hefur harðlega gagnrýnt þessi meintu samningsdrög sem hann telur fela í sér uppgjöf Bandaríkjanna.
„Þetta er hryllilegt samkomulag,“ sagði Moulton í samtali við MS NOW í dag. „Þetta er í rauninni uppgjafarskjal frá Donald Trump til æðsta leiðtoga Írans.“
Moulton sagði að ríkisstjórn Trump hafi þegar varið þúsundum milljarða af peningum skattgreiðenda í þennan stríðsrekstur. Fjórtán Bandaríkjamenn hafi látið lífið, allt fyrir samning um að opna Hormússund sem var þó opið áður en stríðið hófst.
„Hvernig er það sigur?,“ spyr Moulto sem telur ljóst að þrátt fyrir að stríðið hafi frá upphafi verið réttlætt með vísan til þess að koma þyrfti í veg fyrir að Íranir kæmu sér upp kjarnorkuvopnum þá virðist stríðinu ætla að ljúka án þess að því markmiði hafi verið náð.
Rétt er að geta þess að Trump hefur þó mótmælt þessum fréttaflutningi og bandarískir fréttamiðlar lýsa friðarsamkomulaginu með öðrum hætti en íranskir kollegar þeirra. AP fréttastofan hefur það eftir háttsettum embættismanni, sem tjáði sig í skjóli nafnleyndar, að samkvæmt friðarsamkomulaginu beri Íran að eyða eða losa sig við það úran sem þar hefur verið auðgað og heita því að þróa ekki kjarnorkuvopn. Embættismaðurinn fullyrti eins að eignir Írans yrðu áfram frystar þar til Íran hefur efnt ákveðna samningsskilmála. Axios segir þó að samkvæmt samkomulaginu ætli Bandaríkin að aflétta álögum á íranska olíu á meðan samið er um kjarnorkumálin.
Trump hefur sjálfur fullyrt að við undirritun samkomulagsins muni Hormússundið opna aftur og að Íran hafi samþykkt að yfirgefa kjarnorkuáætlanir sínar með öllu.
Segja má að mikil óvissa sé enn um efni samningsins, en ætla má að Trump sé líklega að taka heldur sterkt til orða þegar hann fullyrðir að Íranir ætli að yfirgefa kjarnorkuáætlanir sínar með öllu þar sem heimildarmenn íranskra miðla sem og bandarískra miðla eru sammála um að friðarsamkomulagið gangi út frá því að samið verði um kjarnorkumál innan tveggja mánaða.
Al Jazeera hefur það eftir prófessornum Foad Azadi við háskólann í Tehran að Íranir trúi því að samkomulag verði undirritað á næstu dögum, en það verði þó ekki á morgun þar sem íranskir embættismenn kæri sig ekki um að gera slíkt samkomulag á afmælisdegi Trump, en hann verður áttræður á morgun.
„Íran vill ekki enda í þeirri stöðu að Trump geti haldið því fram að hann hafi fengið afmælisgjöf frá Írönum því hann hefur gerst sekur um alvarlega stríðsglæpi,“ sagði Azadi og bætir við að jafnvel þó samið verði um frið þá verði ekki hægt að tala um Íran og Bandaríkin sem vinaþjóðir og líkur á að samskipti ríkjanna verði áfram stirð.