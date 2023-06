Joe Biden féll

Joe Biden Bandaríkjaforseti, er elsti maðurinn til að gegna því embætti en hann fagnaði áttræðisafmæli í nóvember síðast liðnum. Það vakti því töluverða athygli í kvöld þegar forsetinn féll í útskriftarathöfn hjá bandaríska flughernum í Coloradi.

Virtist forsetinn fyrst hrasa um eitthvað og féll hann í kjölfarið niður á sviðið, er hann var að úthluta útskrifarskírteinum til flugnemanna. Í kjölfarið hjálpuðu embættismenn flughersins honum upp og gat hann svo gengið án aðstoðar aftur að sæti sínu.

US President Joe Biden tripped and fell after shaking hands with one of the cadets during a graduation ceremony at the Colorado Air Force Academy. pic.twitter.com/WyDjLG6WrX

Forsetinn hafði áður staðið í um 90 mínútur, en hann var að taka í hendur útskriftarnemanna sem voru 921 talsins.

Talsmaður Hvíta hússins hefur gefið út að forsetinn sé við góða heilsu og hafi ekki orðið meint af. Sandpoki hafi verið á sviðinu og hafi forsetinn hrasað um hann

Að athöfninni lokinni sást forsetinn skokka aftur að bílalestinni sem hann ferðast með svo líklega er hann ómeiddur.

Andstæðingar forsetans hafa haldið þvi fram að Biden sé hreinlega alltof gamall til að gegna embættinu annað kjörtímabil, en hann verður 82 við upphaf næsta kjörtímabils. Talið er að fall forsetans í dag eigi eftir að gefa þeirri gagnrýni byr undir báða vængi, en þetta er ekki í fyrsta sinn sem fréttir berast af forsetanum að hrasa.

Fyrrum forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, hefur tjáð sig um fallið og sagðist hann vona að forsetinn væri ómeiddur. Sjálfur er Trump 76 ára gamall svo ekki eru nema fjögur ár á milli þeirra, svo líklega mun Trump ekki ná langt með aldursfordómum í garð sitjandi forsetans, en Trump stefnir á að bjóða sig aftur fram í næstu kosningum.

DJT reacts to Biden’s fall

“You’ve got to be careful about that even if you have to TIP TOE down a ramp”🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/8of1Z506VV

— suzy (@Suzy_1776) June 1, 2023