Donald Trump náðar Michael Flynn

„Það er mér mikill heiður að tilkynna að Michael T. Flynn, hershöfðingi, hefur verið náðaður. Til hamingju Michael Flynn og hans frábæra fjölskylda, ég veit að þið munið eiga frábæra þakkargjörðarhátíð,“ skrifaði Trump á Twitter.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020