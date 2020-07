Bestu tilboðin í bænum – Mímósur á slikk

Botnlausir brönsar hafa slegið í gegn en fjöldi veitingahúsa býður nú upp á fast gjald í 2-3 tíma þar sem viðskiptavinir geta borðað og drukkið að vild. Slíkt hefur lengi tíðkast erlendis og þá sérstaklega í Bandaríkjunum með sína „all you can eat“ stemmingu. Íslendingar hafa verið álitnir of drykkfelldir fyrir slíkt, en þetta snarvirkar!

BASTARD

Veitingastaðurinn Bastard er til húsa þar sem Vegamót voru áður. Um helgar er boðið upp á botnlausan bröns. Viðskiptavinir geta valið eins marga rétti af sérstökum, botnlausum brönsmatseðli og þá lystir í 2 tíma. Matseðillinn telur 25 mismunandi rétti sem eru í smáréttaformi. Verðið er 3.990 krónur á mann og ekki spillir fyrir að hægt er að bæta við botnlausum drykkjum svo sem freyðivíni, mímósu eða bjór í 2 tíma fyrir 2.500 krónur.

FJALLKONAN

Fjallkonan er mjög vinsæll staður, ekki síst fyrir þær sakir að hún er staðsett við Ingólfstorg og skartar góðu útisvæði sem fátt toppar þegar vel viðrar. Á Fjallkonunni er hægt að kaupa „make your own“ pakka um helgar, sem samanstendur af freyðivínsflösku og appelsínusafa fyrir borðið og kostar 4.500 krónur. Þar er einnig að finna eina trylltustu eftirrétti miðborgarinnar.

APÓTEKIÐ

Veitingahúsið Apótekið býður einnig upp á svokallaðan míníbar líkt og Fjallkonan. Apótekið byrjaði fyrir stuttu með bröns sem hefur mælst mjög vel fyrir. Hægt er að panta sérstakan Mímósu-míníbar á borðið sem telur þrjár tegundir af ávaxtasafa auk bláberja, jarðarberja og sítrusávaxta að ógleymdri freyðivínsflösku.

PUBLIC HOUSE GASTROPUB

Public House var einn af fyrstu stöðunum sem buðu upp á botnlausa gleði um helgar. Alla föstudaga til sunnudaga kostar botnlaus gleði af mat og drykk aðeins 4.990 krónur, sem hlýtur að vera besta tilboð í bænum. Viðskiptavinir geta pantað hvað sem er af brönsmatseðlinum en þó aðeins tvo rétti í einu. Hægt er að velja af góðu úrvali drykkja svo sem bjór, prosecco, Bloody Mary eða Mandarínu Mímósu.

KOL

Alla laugardaga og sunnudaga milli 12 og 15 er boðið upp á Bubblu Bröns. Hægt er að panta staka smárétti eða fimm rétta samsettan Lúxus Bröns fyrir aðeins 3.990 krónur. Einnig er hægt að fá Botnlausar Bubblur með Lúxus Brönsinum á 2.990 á mann. Þá er byrjað á Aperol Spritz í fordrykk og síðan færðu ómælt magn af Piccini Prosecco, Mimosa og Bellini í tvo tíma.