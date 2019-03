Tíst vikunnar: „Þurftum ekkert að óttast, mamma var með stauk í veskinu“

Það er fátt sem vekur upp sterkari viðbrögð meðal fólks en matur. Fólk elskar að borða mat, tala um mat, rífast um mat og gleðjast í góðra vina hópi við matarborð.

Á Twitter er yfirleitt nóg að frétta úr matardeildinni í hverri viku og ákváðum við að taka saman okkar uppáhalds matartengdu tíst.

Gellur: fá sér Cosmo útaf „sex and the city“.

Gaurar: fá sér Martini útaf „James Bond“

Ég: fæ mér súpu útaf „SoupNazi í Seinfeld“ No Soup for you!

— Gylfi (@GHvannberg) March 14, 2019