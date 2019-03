Einföld spurning um ristað brauð setti Twitter á hliðina: „Þetta ætti að vera próf á stefnumótasíðum“

Twitter-notandinn Imzy er heldur betur búinn að hrista upp í tísturum eftir að hann birti myndir af misristuðu brauði. Vildi hann einfaldlega fá að vita hvernig tístarar ristuðu brauðið sitt og hver væri í raun rétta leiðin til að rista brauð.

Heitar umræður hafa skapast í kjölfarið, en svo virðist sem flestir séu sammála um að brauð eigi að vera ljósbrúnt með hvítar brúnir þegar það kemur úr brauðristinni. Sumir hins vegar telja að brauðið eigi að vera brennt.

What is the correct way to have your toast? pic.twitter.com/oRahjSDV0t

