Þetta eru skilaboðin sem Guðmundur Ingi fékk: „Ég hafði enga orku í að vera í stríði“

RÚV hefur birt skilaboðin sem Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir, þáverandi aðstoðarmaður Guðmundar Inga Kristinssonar þegar hann var mennta- og barnamálaráðherra, sendi honum á Signal til þess að fá hann til að segja af sér sem ráðherra þegar hann var nýútskrifaður af spítala eftir hjartaaðgerð. Hafði þá birst frétt á RÚV um að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, ætlaði að gera hrókeringar á ráðherrum flokksins.
Guðbjörg er eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar, sem tók við sem ráðherra í ríkisstjórninni eftir að Guðmundur Ingi fór frá. Ragnar Þór sagði við RÚV fyrr í vikunni að ummæli Guðmundar Inga væru ekki svaraverð.
Í skilaboðunum segir Guðbjörg við Guðmund Inga að hann hafi tvo valkosti. Segja af sér sem ráðherra og snúa aftur á þing, eða fara í stríð. Ákvörðunin um að setja hann af sem ráðherra sé tekin af „Valkyrjunum“, þeim Ingu Sæland, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og Kristrúnu Frostadóttur. Vonaðist hún til að hann myndi halda áfram í flokknum, sem hann gerði um tíma áður en hann hætti í apríl.
Guðmundur Ingi segir við RÚV að honum hafi verið stillt upp við vegg. „Það var bara búið að ræða þetta og ákveða það og ef ég myndi berjast gegn því þá yrði það bara stríð. Það var bara verið að hóta mér stríði,“ segir hann.„Ég hafði enga orku í að vera í stríði, þarna er ég varla farinn að standa í lappirnar.“
Hér má lesa skilaboðin í heild:
„Sæll minn kæri,
Sigurjón hringdi mig og sagði mér frá samtalinu ykkar.
Ég vildi láta þig vita að sjálf vissi ég þetta bara í gær, þegar fréttin á RÚV birtist. Mig var þó farið að gruna að eitthvað væri í bígerð.
Mig langar bara að segja að það hefur verið mikil gleði að vinna með þér og ég a eftir að sakna okkar samstarfs gríðarlega. Það er auðvitað mér mikið áfall að missa starfið sem ég lifði fyrir og er þetta erfið staða fyrir okkur bæði.
Ég veit að þetta er ekki staða sem þú hugnast og ég veit að þetta er sárt og erfitt en ég held að vera þín í stjórnmálum sé gríðarlega mikilvæg og ég vona að þú sjáir það sjálfur. Þessi ákvörðun er eingöngu valkyrjanna en ekki þeirra sem sitja eftir í flokknum og ég vona að þú munir snúa til baka á Alþingi og heldur þeirri gríðarmikilvægu vinnu hans áfram.
En fyrst svona er komið þá er hægt að fara tvær leiðir – tilkynna veikindaleyfi og að þú snúir til baka á Alþingi þegar þú hefur heilsu til eða fara í stríð. Seinni leiðin verður engum til hagsbóta, hvorki þér né flokknum og gæti verið okkur öllum erfið. Mig langar að koma með tillögu að status fyrir þig sem kemur hér:
„Kæru vinir
Ég hef tekið þá ákvörðun um að segja mig frá störfum sem mennta- og barnamálaráðherra. Þetta geri ég í samráði við minn formann og nánustu fjölskyldu. Ég mun taka mér góða tíma til að ná góðum bata og fullri orku svo ég geti snúið til baka á Alþingi og haldið áfram að vinna áfram í okkar mikilvægu málum.
Tíminn minn í mennta- og barnamálaráðuneytinu hefur verið gefandi og fræðandi. Það eru forréttindi að fá að gera gagn fyrir samfélagið og ég hlakka mikið til þess að snúa til baka á Alþingi þegar veikindaleyfi mínu lýkur.
Bestu þakkir til ykkar allra fyrir góðar kveðjur og stuðning.“
Ég vona innilega Gummi að þú farir ekki frá okkur í flokknum því þín rödd þarf enn að heyrast og þó þetta sé ákvörðun sem hefur verið tekin – þá skaltu muna að þú ert oddviti kjördæmis og mikilvæg rödd á þingi.“