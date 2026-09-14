Hollendingur nappaður með stórfé

Hollenskur karlmaður á fertugsaldri hefur verið ákærður fyrir peningaþvætti en háar upphæðir, í reiðufé, fundust í fórum hans í Flugstöð Leifs Eiríkssonar en hann var þar á leið í flug til heimalands síns.
Ákæra á hendur manninum er birt í Lögbirtingablaðinu og því hefur ekki tekist að birta honum ákæruna.
Maðurinn er ákærður fyrir peningaþvætti með því að hafa á tímabilinu 19. september 2025 til 20. september 2025 tekið við samtals 27.040 Bandaríkjadollurum og 34.050 evrum í reiðufé frá óþekktum aðila eða aðilum en í ákærunni segir að honum hafi ekki getað dulist að um væri að ræða ávinning af refsiverðum brotum.
Í íslenskum krónum nema þessar fjárhæðir um 8,1 milljón.
Segir í ákærunni að maðurinn hafi verið með reiðuféð í fórum sínum þegar hann var handtekinn í Flugstöð Leifs Eiríkssonar þann 20. september 2025 á leið til Amsterdam í Hollandi. Með háttsemi sinni hafi maðurinn móttekið ávinning af refsiverðum brotum, geymt, flutt og leynt ávinningnum og upplýsingum um uppruna, eðli, staðsetningu og ráðstöfun hans.
Þess er krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá er þess krafist að reiðuféð verði gert upptækt með dómi.
Málið verður tekið fyrir við Héraðsdóm Reykjaness um miðjan næsta mánuð. Mæti maðurinn ekki fyrir dóm má búast við að það verði metið sem ígildi játningar.