Björn sér eftir ummælunum: „Ég biðst afsökunar og ég mun reyna að gera betur!“

Björn Þorláksson, þáttastjórnandi á Samstöðinni, biðst innilegrar afsökunar á að hafa kallað Hannes Hólmstein Gissurarson, prófessor emiritus í stjórnmálafræði, „vesaling“ í umræðum um Evrópustyrki.
Fyrir helgi vakti Hannes Hólmsteinn athygli á því í þættinum Spursmálum á Mbl að Magnús Árni Skjöld Magnússon, prófessor við Háskólann á Bifröst og formaður Evrópuhreyfingarinnar, og Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði við HÍ, hafi fengið fjárhagslegan stuðning frá Evrópusambandinu. Vildi hann að almenningur væri meðvitaður um þetta: „Við þurfum bara að vita af þessu að þessir menn eru launaðir af Evrópusambandinu,“ sagði Hannes. Vakti hann einnig athygli á því að Heiða Kristín Helgadóttir hafi unnið fyrir utanríkisráðuneytið í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar og að sagði Hannes að hún hafi þar verið að vinna fyrir já-hreyfinguna.
„Kveðum þennan vesaling niður“
Björn var ekki sáttur við ummæli Hannesar og sagði á Facebook: „Hannes níðir nú ekki bara skóinn af fræðafólki vegna ESB-styrkja. Hann heimtar líka afsagnir starfsmanna ráðuneyta sem ekki eru honum að skapi! Kveðum þennan vesaling niður.“
Margir tóku undir með Birni, þar á meðal íþróttafréttamaðurinn fyrrverandi Adolf Ingi Erlingsson sem sagði:
„Hverjum er ekki andskotans sama hvað HHG lætur út úr sér? Honum ferst best að halda sér með smástrákum í Brasilíu.“
Tók hann á teppið
Lögmaðurinn Gunnar Ármannsson tók þá Björn á teppið og sagði við hann:
„Við erum sannarlega á öndverðum meiði í pólitík. Mér finnst samt rödd þín mjög mikilvæg og þess vegna styð ég Samstöðina með mánaðarlegum framlögum. Mér finnst þér hins vegar ekki til sóma að kalla þá sem eru þér ekki sammála „vesalinga“. Þú gjaldfellir sjálfan þig - og að vissu leyti miðilinn sem þú vinnur á - með orðbragði af þessu tagi,“ sagði Gunnar.
„Þú þarft ekki að tala svona til að hafa áhrif. Rödd þín og málflutningur standa alveg undir sér án þess. Ég geri mér grein fyrir að þeir sem eru sammála þér munu líklega klappa fyrir þessu orðbragði. Það kemur mér ekkert á óvart enda er leikurinn væntanlega til þess gerður. En það breytir því ekki að mér finnst þú geta gert betur. Og eigir að gera betur. Verandi sérfræðingur í spillingu og orðnotkun.“
Björn greip til varna en Gunnar lét sér ekki segjast: „Ég er einfaldlega að segja að mér finnst þér ekki til sóma að nota þetta orðbragð um pólitískan andstæðing. Það er alveg hægt að gagnrýna menn af hörku án þess að kalla þá vesalinga, ógæfumenn eða annað slíkt. Þetta er einfaldlega mín skoðun í þessu samhengi og við hana stend ég. Þú getur miklu betur Björn en að leggjast niður á þetta plan.“
Sér eftir orðavalinu
Nú í morgun þá ákvað Björn að biðjast afsökunar á orðavali sínu:
„Ef maður ætlar að breyta heiminum til hins betra er alltaf best að byrja heima. Ég sé eftir að hafa kallað HHG „vesaling“ í færslu í gær. Ég hefði getað sagt það sem ég vildi segja um þann mann án þess að nota það orð,“ segir hann í færslu á Facebook.
„Það gladdi mig hve margir nenntu að skrifa mér að þeir teldu blaðamannsrödd mína mikilvægari en svo að ég notaði slíkar einkunnir um opinberar fígúrur. Fyrir mér eru reyndar skörp skil milli texta sem ég nota þegar ég sinni blaðamennsku og textans hér á minni persónulegu síðu en ég skil að margir geri ekki greinarmun á.“
Ítrekar hann þó skoðun sína að Hannes vaði villu vegar: „Alvarlegt að hann krefst afsagnar fólks sem starfar hjá ríkinu vegna atkvæðagreiðslunnar. Hann hefur alla tíð róið undir og reynt að fá fólk rekið, tugir öruggra heimilda segja mér að svo sé. Oft bara fólk sem hann er ekki sammála eða telur að sé fyrirstaða. Mörg mál eru líka opinber. Man einhver afgreiðslukonuna á Leifsstöð sem Hannes vildi að yrði rekin vegna andúðar HHG á múslimum? Hann hefur um áratuga skeið verið í þeim hópi valdaklíku sem hikaði ekki við að svipta fólk lífsbjörgum ef þau litu á viðkomandi sem óvini,“ segir Björn.
„Peningaröflin eru á góðri leið með að kaupa allt upp – nema vitið. Reynum að nýta þá takmörkuðu auðlind okkar eins og kostur er, verjumst með viti. Að kalla Hannes vesaling fellur ekki beinlínis undir vitleysu en sannarlega tækifæri til bætingar í orðavali. Ég biðst afsökunar og ég mun reyna að gera betur!“