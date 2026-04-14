fbpx
Þriðjudagur 14.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sigurður Kári telur að þetta skýri afsögn Guðmundar Inga úr Flokki fólksins – „Mjög óvenjuleg í öllum skilningi“

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 14. apríl 2026 15:30

Sigurður Kári leggur orð í belg.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sigurður Kári Kristjánsson, lögmaður og fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir að brotthvarf Guðmundar Inga Kristinssonar úr þingliði Flokks fólksins geti ekki hafa verið málefnalegt fyrst hann styðji áfram ríkisstjórnina. Trúnaðarbresturinn hljóti að felast í sviknu loforði.

Síðdegis í gær greindi Guðmundur Ingi að hann hefði sagt skilið við þingflokk Flokks fólksins en myndi sitja áfram sem óháður þingmaður og styðja við ríkisstjórnina. Vísaði Guðmundur Ingi til trúnaðarbrests sem varði persónuleg samskipti innan flokksins sem ástæðu, án þess að útskýra það nánar.

Inga Sæland, formaður flokksins, vildi heldur ekki tjá sig um þennan trúnaðarbrest en sagðist óska Guðmundi Inga velfarnaðar.

„Það eina sem mér dettur í hug, á þessum tímapunkti, að skýri úrsögn Guðmundar Inga Kristinssonar úr Flokki fólksins er að Inga Sæland hafi lofað Guðmundi sæti í ríkisstjórn að loknu veikindaleyfi, en svikið það loforð,“ segir Sigurður Kári í færslu á samfélagsmiðlum.

Ekki málefnaágreiningur

Guðmundur Ingi tók við embætti mennta- og barnamálaráðherra í marsmánuði árið 2025 eftir afsögn Ástu Lóu Þórsdóttur. Í upphafi árs sagði hann hins vegar af sér embætti af heilsufarsástæðum, en hann hafði þá skömmu áður gengið undir hjartaaðgerð. Inga tók við embætti mennta- og barnamálaráðherra en Ragnar Þór Ingólfsson tók við embætti félags- og húsnæðismálaráðherra.

Sjá einnig:

Guðmundur Ingi Kristinsson segir sig úr Flokki fólksins vegna trúnaðarbrests

„Guðmundur Ingi ber við trúnaðarbresti,“ segir Sigurður Kári. „Ég á erfitt með að sjá að sá trúnaðarbrestur geti falist í einhverju öðru en svikum af þessu tagi. Varla er trúnaðarbresturinn málefnalegur fyrst maðurinn segist ætla að styðja ríkisstjórnina áfram.“

Hlýtur að koma brátt fram

Bendir Sigurður Kári á að Guðmundur Ingi hafi verið dyggasti og traustasti stuðningsmaður Ingu Sæland í gegnum þykkt og þunnt. Hann hafi byggt upp flokkinn með henni.

Guðmundur Ingi var einn af þeim fjórum sem náðu fyrst inn á þing fyrir Flokk fólksins árið 2017. Hinir voru Inga sjálf og svo Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson. En hinir tveir síðarnefndu voru reknir úr flokknum eftir að hinar svokölluðu Klaustursbar upptökur voru gerðar opinberar. Lengi vel voru Inga og Guðmundur Ingi því einu þingmenn flokksins.

„Úrsögn af þessu tagi er mjög óvenjuleg í öllum skilningi,“ segir Sigurður Kári að lokum. „Hin raunverulega ástæða úrsagnarinnar hlýtur að koma fram áður en langt um líður.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Ráðherrakönnun Maskínu: Sjálfstæðismenn hrifnir af Jóhanni Páli og Framsóknarmenn af Ölmu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Þórður Snær segir þingmenn Sjálfstæðisflokks og Miðflokks hafa brætt úr sér af reiði yfir verðlækkun á eldsneyti
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Gauksstaðamálið: Réttargæslumaður barnanna svarar Jóni og sakar hann um fráleitar samsæriskenningar – „Ólögmætt og smekklaust“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Bubbi segir óttann notaðan til að stjórna Íslendingum – „Því miður eru til öfl sem telja hann góða fjárfestingu“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Sólveig er einstæðingur í kvíðakasti yfir því að eldast – „Ég mun ekki endilega hafa aðstandendur sem geta gripið inn í“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ari segir allt í klessu hjá borginni – „Bílastæði eru núna orðin einhver lúxusvara“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Hvaða ráðherrar hafa staðið sig best og verst? Athyglisverðar niðurstöður úr könnun Maskínu

Mest lesið

Óhugnaður í Kjós: „Sterkur grunur er um að hér sé um viljaverk að ræða”
Jón Steinar opnar sig um ásakanirnar – „Ég ber engan kala til barnanna sem tóku þátt í þessu máli gegn okkur“
Stólpagrín gert að J.D. Vance – „Á sögulegri siglingu“
Andra var bolað úr starfi á Akranesi – „Var mér kastað eins og hverri annarri kúkableyju“
Myndasyrpan frá kynþokkafyllstu konu heims vekur athygli – Í ástaratlotum með nýja kærastanum

Nýlegt

Hallgrímur skýtur fast á nafngreinda menn: „Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans“
Guðni ómyrkur í máli: „Vörufals og ósvífni af verstu gráðu“
Búinn að sækja um 1.500 störf á 18 mánuðum en fær ekki vinnu
Það sem dauðadæmd kona játaði hjá lögreglunni sækir enn á fyrrum lögreglumann
ChatGPT hjálpaði konu að varpa ljósi á sjaldgæfan sjúkdóm eftir margra ára mistök lækna
Haaland brosti sínu breiðasta þegar United tapaði í gær – Þetta er myndin sem hann birti
„Aldur hefur ekkert að gera með hvort þú náir vel saman við einhverja manneskju“
Skammar Romero fyrir að hafa farið að gráta – Átti að berja trú í menn
Íslenskur landsliðsmaður vekur athygli – Gefur út barnabók á dönsku
Sólveig er einstæðingur í kvíðakasti yfir því að eldast – „Ég mun ekki endilega hafa aðstandendur sem geta gripið inn í“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Óhugnaður í Kjós: „Sterkur grunur er um að hér sé um viljaverk að ræða”
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Þorsteinn ráðinn framkvæmdastjóri Betri samgangna

Þorsteinn ráðinn framkvæmdastjóri Betri samgangna
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Keyrðu viljandi niður mann í umsátri – „Ef þú skýtur á löggur þá keyrum við þig niður“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Jón Steinar opnar sig um ásakanirnar – „Ég ber engan kala til barnanna sem tóku þátt í þessu máli gegn okkur“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Stólpagrín gert að J.D. Vance – „Á sögulegri siglingu“

Stólpagrín gert að J.D. Vance – „Á sögulegri siglingu“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Maðurinn sem fannst í Ölfusá er látinn

Maðurinn sem fannst í Ölfusá er látinn
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Ákærður fyrir að hafa fróað sér á Barónsstíg
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Ákærður fyrir líkamsárás á Kótelettunni

Ákærður fyrir líkamsárás á Kótelettunni
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Ragnar fékk uppsagnarbréfið afhent og ætlar að leita réttar síns – „Eitthvað gruggugt í farvatninu“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Gagnaleki hjá bókunarsíðunni Booking – Þessar upplýsingar láku út
Fréttir
Í gær

Krafðist allra upplýsinga um öll skráð gæludýr í einum stærsta gagnagrunni landsins

Krafðist allra upplýsinga um öll skráð gæludýr í einum stærsta gagnagrunni landsins
Fréttir
Í gær

Pólitískir andstæðingar byrjaðir saman með hlaðvarp

Pólitískir andstæðingar byrjaðir saman með hlaðvarp
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir fjárdrátt gagnvart fyrrverandi eiginkonu og tengdaföður
Fréttir
Í gær
Fréttastjóri gagnrýnir lágflugið harkalega – „Hvar var flugmaðurinn sem sat við hliðina á honum?“
Fréttir
Í gær

Síminn kemst ekki lengra í dómskerfinu við að reyna að losna undan sekt – Braut lög um verðbréfaviðskipti

Síminn kemst ekki lengra í dómskerfinu við að reyna að losna undan sekt – Braut lög um verðbréfaviðskipti
Fréttir
Í gær
Stórfelld líkamsárás við Stelkshóla
Fréttir
Í gær
Hallgrímur skýtur fast á nafngreinda menn: „Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans“
Fréttir
Í gær
Segir reglu í körfubolta barna bera vott um geðveiki íslensku þjóðarinnar
Fréttir
Í gær

Össur segir stríð Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran misheppnað – Íranir skjóti ekki sprengjum á sjúkrahús og háskóla

Össur segir stríð Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran misheppnað – Íranir skjóti ekki sprengjum á sjúkrahús og háskóla
Fréttir
Í gær

Sveinn Atli bendir á tölfræðilegt kraftaverk Miðflokksins – „Það er þrettán sinnum líklegra að þú fáir fimm eins í Yatzy í fyrsta kasti“

Sveinn Atli bendir á tölfræðilegt kraftaverk Miðflokksins – „Það er þrettán sinnum líklegra að þú fáir fimm eins í Yatzy í fyrsta kasti“
Fréttir
Í gær
Kona dæmd fyrir að aka á bosnískan knattspyrnustuðningsmann fyrir utan Laugardalshöllina
Fréttir
Í gær

Guðni ómyrkur í máli: „Vörufals og ósvífni af verstu gráðu“

Guðni ómyrkur í máli: „Vörufals og ósvífni af verstu gráðu“
Fréttir
Í gær
Fangaverðir fengið nóg: Almennir fangar látnir sofa í einangrunarklefum
Fréttir
Í gær
Trump ræðst harkalega á páfann: „Ekki að standa sig mjög vel“
Fréttir
Í gær

„Ferð sem átti að vera gleði og samvera í aðdraganda jóla breyttist í harmleik“

„Ferð sem átti að vera gleði og samvera í aðdraganda jóla breyttist í harmleik“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Myndband oddvita Miðflokksins vekur hörð viðbrögð – „Ertu í alvöru að aka í göngugötu og kvarta yfir skort á bílastæðum?“

Myndband oddvita Miðflokksins vekur hörð viðbrögð – „Ertu í alvöru að aka í göngugötu og kvarta yfir skort á bílastæðum?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þykir of vænt um bæinn sinn til að þegja – „Útsvarsgreiðendur í Kópavogi borguðu fyrir hús sem þeir áttu fyrir“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Myndband: Ari Edwald hneykslaður – „Bara skemmdarverk“