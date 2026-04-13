Mánudagur 13.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hallgrímur skýtur fast á nafngreinda menn: „Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans“

Ritstjórn DV
Mánudaginn 13. apríl 2026 12:37

Hallgrímur Helgason, rithöfundur og myndlistarmaður, lætur nokkra nafngreinda stjórnmála- og fjölmiðlamenn heyra það í nýjum pistli sem birtist á vef Vísis í dag.

Í pistlinum setur hann mennina í samhengi við Jóhönnu Knudsen, eða Fröken Dúllu, sem varð fræg á ástandsárunum þegar hún njósnaði um íslenskar stúlkur sem áttu í samskiptum við breska og bandaríska hermenn. Um Fröken Dúllu var skrifuð samnefnd bók eftir Kristínu Svövu Tómasdóttur sem kom út á síðasta ári.

Hallgrímur segir í pistli sínum að nýtt samfélagslegt „ástand” hafi orðið til og það hafi í raun getið af sér glænýjar Dúllur – einskonar siðgæðisverðir þegar kemur að málefnum útlendinga.

Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins, er nefndur fyrstur í upptalningu Hallgríms.

„Það skiptir engu hversu lítilfjörleg mál koma upp í íslensku samfélagi, ef þau varða útlendinga, ef útlendingar koma við sögu, ef útlenska heyrist töluð eða veifað er útlenskum fána, þá er öfgasveinninn Snorri mættur teinréttur eins og hver önnur Jóhanna Knudsen til að veifa sínum siðgæðisfingri og vísa okkur á rétta og þjóðlega braut.“

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, fær einnig væna sneið. Hallgrímur segir að hann sé leiðtogi Snorra í lífinu og hann hafi sett út á að hinum og þessum fánum sé flaggað við hin ýmsu tilefni.

„Það eru palestínski fáninn, sá úkraínski, rauðhvítur fáni Grænlands og svo bannsettur regnbogafáninn. Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans. Hann er eins og maðurinn sem sá ekki til sólar fyrir eigin skoðunum. Sigmundur Dúlla Gunnlaugsson.“

Þá nefnir hann Karl Gauti Hjaltason sérstaklega vegna ummæla hans í þinginu um „Hamasliða á Höfðatorgi“, sem Hallgrímur segir hafa verið endurtekningu á rangfærslu sem þegar hafði verið leiðrétt af lögreglu.

Í sama streng eru einnig nefndir Þórarinn Hjartarson, Helgi Magnús Gunnarsson og Stefán Einar Stefánsson, sem allir eru settir undir sama hatt í kaldhæðinni upptalningu Hallgríms.

„Hér gleymast sjálfsagt margar Dúllur en látum þessa upptalningu duga í bili. Hugsum vel til þeirra allra og þökkum þeim árveknina og dugnaðinn. Þökkum líka Guði og goðum fyrir að einhver skuli nenna að standa þjóðernisvaktina á skemmtistöðum borgarinnar á þessum síðustu og verstu og halda á lofti merki Jóhönnu heitinnar Knudsen.“

Grein Hallgríms má lesa í heild sinni hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Myndband: Ari Edwald hneykslaður – „Bara skemmdarverk“

Maður féll í Ölfusá
Stórfelld líkamsárás í heimahúsi til rannsóknar
Heiða Ósk segir Írisi Helgu hafa áreitt sig – „Það er léttir yfir mörgum fjölskyldum í dag – þar á meðal minni“

Árni Stefán skrifar: MAST gegn MÉR – um lögleysu aðgerða MAST

Faðir á Norðurlandi úrskurðaður í nálgunarbann – Dóttirin tilkynnti um ofbeldi hans til lögreglu
Maðurinn sem stakk Irynu Zarutska til bana ósakhæfur – Saksóknarar vilja dauðarefsingu

DIMMA birtir yfirlýsingu: Gagnrýna Stebba harðlega – „Ærumeiðandi óhróður“
Ákærður fyrir gabb – Ræsti neyðarleit lögreglu sem beitti drónum
Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“

Hefur ekki gefið forsetadrauminn upp á bátinn

Fjölskyldufaðir krafinn um greiðslu skuldar með hótunum og íkveikju – „Maður sefur ekki og fjölskyldan er í molum“ – Myndir
Einar varð fyrir vonbrigðum með unga fólkið – „Þetta var bóla sem sprakk“
Dró fyrrverandi kærustu úr rúminu niður stiga og út á götu – Sagðist einmana og þunglyndur

Varaþingmaður Miðflokksins segir gagnrýni á lista flokksins í borginni komna út í skurð – „Menn ættu kannski að fara á eftir mér næst“
Mun Íransstríðið ganga frá NATO?
MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“
Ríkisstjórnin lækkar virðisaukaskatt á eldsneyti á dælu – Styrkir verðlagseftirlitið

Íris Helga hefur verið handtekin í kjölfar dánartilkynningarinnar og er grunuð um umsáturseinelti

Segir Stebba Jak hafa gengið of langt með yfirlýsingu sinni – „Með öllu óásættanlegt“
Nýhætt að vinna og vann 88 milljónir í lottóinu – „Guð minn góður, þetta breytir öllu lífinu“

Útgerðarfyrirtæki mátti draga ferðir á vígsluathafnir skipa frá skatti en ekki kaup á æfingahjóli fyrir áhöfn
Ekki í fyrsta sinn sem mistök eiga sér stað við birtingu andlátstilkynninga
Krefjast þess að fá sæti við borðið eftir tilkynningu ríkisstjórnarinnar – „Við verðum ekki hunsuð“

Daníel: „Ég nenni ekki neitt að fara í fangelsi!”

Morgunblaðið biðst afsökunar á dánartilkynningarklúðrinu og ætlar að endurskoða verkferla
Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið