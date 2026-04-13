Hallgrímur skýtur fast á nafngreinda menn: „Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans“

Í pistlinum setur hann mennina í samhengi við Jóhönnu Knudsen, eða Fröken Dúllu, sem varð fræg á ástandsárunum þegar hún njósnaði um íslenskar stúlkur sem áttu í samskiptum við breska og bandaríska hermenn. Um Fröken Dúllu var skrifuð samnefnd bók eftir Kristínu Svövu Tómasdóttur sem kom út á síðasta ári.
Hallgrímur segir í pistli sínum að nýtt samfélagslegt „ástand” hafi orðið til og það hafi í raun getið af sér glænýjar Dúllur – einskonar siðgæðisverðir þegar kemur að málefnum útlendinga.
Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins, er nefndur fyrstur í upptalningu Hallgríms.
„Það skiptir engu hversu lítilfjörleg mál koma upp í íslensku samfélagi, ef þau varða útlendinga, ef útlendingar koma við sögu, ef útlenska heyrist töluð eða veifað er útlenskum fána, þá er öfgasveinninn Snorri mættur teinréttur eins og hver önnur Jóhanna Knudsen til að veifa sínum siðgæðisfingri og vísa okkur á rétta og þjóðlega braut.“
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, fær einnig væna sneið. Hallgrímur segir að hann sé leiðtogi Snorra í lífinu og hann hafi sett út á að hinum og þessum fánum sé flaggað við hin ýmsu tilefni.
„Það eru palestínski fáninn, sá úkraínski, rauðhvítur fáni Grænlands og svo bannsettur regnbogafáninn. Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans. Hann er eins og maðurinn sem sá ekki til sólar fyrir eigin skoðunum. Sigmundur Dúlla Gunnlaugsson.“
Þá nefnir hann Karl Gauti Hjaltason sérstaklega vegna ummæla hans í þinginu um „Hamasliða á Höfðatorgi“, sem Hallgrímur segir hafa verið endurtekningu á rangfærslu sem þegar hafði verið leiðrétt af lögreglu.
Í sama streng eru einnig nefndir Þórarinn Hjartarson, Helgi Magnús Gunnarsson og Stefán Einar Stefánsson, sem allir eru settir undir sama hatt í kaldhæðinni upptalningu Hallgríms.
„Hér gleymast sjálfsagt margar Dúllur en látum þessa upptalningu duga í bili. Hugsum vel til þeirra allra og þökkum þeim árveknina og dugnaðinn. Þökkum líka Guði og goðum fyrir að einhver skuli nenna að standa þjóðernisvaktina á skemmtistöðum borgarinnar á þessum síðustu og verstu og halda á lofti merki Jóhönnu heitinnar Knudsen.“