fbpx
Þriðjudagur 31.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Guðmundur Ingi tekur slaginn með Flokki fólksins

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 31. mars 2026 15:21

Guðmundur Ingi Þóroddsson formaður Afstöðu.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu félags fanga, mun leiða lista Flokks Fólksins í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík í vor.

Þetta kemur fram í tilkynningu en aðrir í efstu sætum listans voru einnig kynntir á blaðamannafundi rétt í þessu. Guðmundur Ingi sóttist eftir sæti á lista Samfylkingarinnar en hlaut ekki bindandi sæti í prófkjöri og uppstillingarnefnd bauð honum ekki sæti á listanum og spruttu af því opinberar deilur. Sakaði nefndin Guðmund meðal annars um að reyna að beita öðrum flokkum fyrir sig til að komast á listann en nefndin var á móti meðal annars sökuð um að hafna Guðmundi Inga fyrst og fremst af því hann hefur áður setið í fangelsi.

Guðmundur Ingi hefur verið orðaður við Flokk fólksins en hann hefur opnað framboðssíðu í eigin nafni sem þótti gefa til kynna að hann hann ætlaði að standa fyrir eigin framboði en nú er ljóst að svo er ekki.

Í tilkynningunni frá Flokki fólksins segir að Guðmundur Ingi leiði öflugan framboðslista Flokks fólksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar í maí. Einar Sveinbjörn Guðmundsson varaborgarfulltrúi skipi annað sætið og Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir grunnskólakennari sé í þriðja sæti. Fjórða sætið skipi Sigurveig Jóhannsdóttir ráðgjafi ungmenna með fjölþættan vanda, Rúnar Sigurjónsson vélvirki og varaborgarfulltrúi skipi fimmta sætið og Lilja S. Steingrímsdóttir hjúkrunarfræðingur sé í sjötta sæti.

Flokkur fólksins haldi bjartsýnn út í kosningabaráttuna í Reykjavík. Áherslur flokksins í núverandi borgarmeirihluta sem stofnað var til fyrir rúmu ári hafi margar skilað sér. Þar beri hæst að nefna aukið framboð á lóðum til íbúðarbygginga þar sem þegar sé byrjað að undirbúa skipulag fyrir um 3.700 íbúðir í Úlfarsárdal. Heildaráætlun geri hins vegar ráð fyrir að þar rísi allt að tíu þúsund íbúðir á næstu árum.

Stefnan

Í tilkynningunni segir enn fremur að helstu stefnumál Flokks fólksins í borginni séu að einfalda stjórnkerfið og að forgangsraða fjármunum fyrst og fremst í grunnþjónustu við íbúa.

Nauðsynlegt sé að taka heildstætt á málefnum eldra fólks með því að fækka fólki markvisst á biðlistum, efla heimaþjónustu og styðja við fjölbreyttari búsetuúrræði. Auk þess verði að stuðla almennt að aukinni virkni og bættum lífskjörum eldra fólks.

Ráðist verði í stórfellda uppbyggingu á hagkvæmu húsnæði og smærri íbúðum í samstarfi við óhagnaðardrifin félög. Flokkur fólksins muni stemma stigu við lóðabraski og vinda ofan af ofurþéttingu byggðar með því að útvíkka vaxtamörk borgarinnar.

Greiða verði fyrir samgöngum og betra umferðarflæði fyrir alla ferðamáta í borginni. Tryggja þurfi að samgöngukerfið virki fyrir alla borgarbúa. Taka verði eðlilegt tillit til þeirra fjölmörgu sem reiði sig á einkabílinn dagsdaglega.

Leikskólamálin verði tekin föstum tökum með það að aðalmarkmiði að stytta biðlista verulega. Flokkurinn vilji skoða mun fjölbreyttari og skilvirkari leiðir til að fjölga plássum og koma betur til móts við þarfir barnafjölskyldna á meðan beðið sé eftir varanlegu plássi.

Grunnskólakerfið verði eflt með ríka áherslu á gæði menntunar, aukna lestrarkennslu, einstaklingsmiðaðan stuðning og vellíðan barna. 

Nauðsynlegt sé að setja snemmtækan og heildstæðan stuðning við börn og ungmenni sem glími við fjölþættan vanda í algeran forgang. Leggja þurfi ríka áherslu á að þættir innan velferðarkerfisins vinni mun betur saman sem ein heild svo engin fjölskylda upplifi sig týnda í kerfinu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Guðmundur Ingi tekur slaginn með Flokki fólksins
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Býr ein og fellur í yfirlið en fær ekki öryggiskallkerfi
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Krefst þess að fá að borga í reiðufé – „Íslenska krónan sé lögmætur gjaldmiðill Íslands“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Kári nefnir eina af hetjunum sínum í íslensku samfélagi í dag
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Skúli Tómas ákærður fyrir manndráp að yfirlögðu ráði
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Eiríki er orða vant og segir lygar Guðrúnar augljósar – „Þarf ekki einu sinni að ræða það“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Fær ekki meiri ellilífeyri frá TR fyrr en hann sannar að hann sé á lífi
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Natan í meðferð eftir að hafa verið sakaður um fjárdrátt hjá Viðreisn

Mest lesið

Sif furðar sig á því að verið sé að taka frítíma af fólki – „Þetta snýst ekki bara um páskana“
Lögreglumynd gerði hana heimsfræga en það reyndist dýrkeypt
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“
Úr höfðingjasetri í smáhýsi

Nýlegt

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Úr höfðingjasetri í smáhýsi
Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“
Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Undarlegt veður í Kyrrahafinu – Eitthvað er í uppsiglingu
Aðili sem þekkir til Salah nefnir tvö stórlið í Evrópu sem hafa boðið honum samning
Skúli Tómas ákærður fyrir manndráp að yfirlögðu ráði
Eiríki er orða vant og segir lygar Guðrúnar augljósar – „Þarf ekki einu sinni að ræða það“
Patrick Pedersen vonast eftir því að snúa aftur í júní – Hemmi Hreiðars setti pressu á Tryggva
Fær ekki meiri ellilífeyri frá TR fyrr en hann sannar að hann sé á lífi
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Nýjasta tískan í fegrunaraðgerðum – Sprauta fitu úr líkum í brjóst, rass og varir
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

„Trúi því að við séum rétt að byrja“

„Trúi því að við séum rétt að byrja“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Fylleríið endaði illa – Keyrði inn á flugbraut og beraði kynfæri sín
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Segja Landspítalann hafa gert mistök við umönnun sjúklings en það hafi ekki dregið hann til dauða

Segja Landspítalann hafa gert mistök við umönnun sjúklings en það hafi ekki dregið hann til dauða
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Solaris stefnir formanni Sjálfstæðisflokksins – „Slík umræða verður ekki þögguð niður með lögsóknum“

Solaris stefnir formanni Sjálfstæðisflokksins – „Slík umræða verður ekki þögguð niður með lögsóknum“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
„Alla daga er gleði og eftirvænting að koma í vinnuna og gera það sem maður þráir fyrir hópinn sem maður elskar“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Dóttir skrímslisins Ian Huntley krafin um útfararkostnað – „Ég kem ekki nálægt þessu“

Dóttir skrímslisins Ian Huntley krafin um útfararkostnað – „Ég kem ekki nálægt þessu“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Óðinn svarar Halldóri fullum hálsi: Kallar skrif hans dulbúna hagsmunagæslu
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Þriggja ára drengur á gjörgæslu eftir slysið í Varmahlíð
Fréttir
Í gær

Sleppa við hærri sektir eftir klúður Samkeppniseftirlitsins – „Allt er þetta verulega ámælisvert“

Sleppa við hærri sektir eftir klúður Samkeppniseftirlitsins – „Allt er þetta verulega ámælisvert“
Fréttir
Í gær

Íslenskur maður dæmdur fyrir líkamsárás á skemmtistað við Bankastræti – Hlaut áður dóm í Þýskalandi

Íslenskur maður dæmdur fyrir líkamsárás á skemmtistað við Bankastræti – Hlaut áður dóm í Þýskalandi
Fréttir
Í gær
Stefán um stóra þrælamálið – „Er fórnarlömbum sögunnar í raun sýnd virðing þegar örlög þeirra eru notuð til að slá ódýrar pólitískar keilur?“
Fréttir
Í gær
Dópsali í ólöglegri dvöl lét ekki sjá sig
Fréttir
Í gær

Þúsundir skrifað undir lista gegn kílómetragjaldi – „Óréttlátt í grunnatriðum“

Þúsundir skrifað undir lista gegn kílómetragjaldi – „Óréttlátt í grunnatriðum“
Fréttir
Í gær
Stefán Einar urðar yfir færslu „vitfirrings með fulla vasa fjár“ – „Raunverulegt vandamál sem kostar fólk lífið“
Fréttir
Í gær
Opinberir starfsmenn muni áfram njóta meiri verndar þótt frumvarp Daða verði að lögum
Fréttir
Í gær
Jakob hættir sem aðstoðarmaður Þorbjargar: „Ég get ekki hunsað það lengur”
Fréttir
Í gær

Trump setur Írönum afarkosti: Þetta gæti gerst ef ekki næst samkomulag

Trump setur Írönum afarkosti: Þetta gæti gerst ef ekki næst samkomulag
Fréttir
Í gær

Sif ómyrk í máli: „Skilaboðin sem yfirvöld gefa eru að við skiptum engu máli“

Sif ómyrk í máli: „Skilaboðin sem yfirvöld gefa eru að við skiptum engu máli“
Fréttir
Í gær
Lögreglan leitar manns – „Þótt myndirnar séu óskýrar má ætla að þær geti gefið vísbendingar um hver maðurinn er“
Fréttir
Í gær

Óttast að Seltjarnarnes missi fjárhagslegt sjálfstæði – „Tæplega þrír milljarðar hafa tapast á áratug og skuldir fjórfaldast“

Óttast að Seltjarnarnes missi fjárhagslegt sjálfstæði – „Tæplega þrír milljarðar hafa tapast á áratug og skuldir fjórfaldast“
Fréttir
Í gær
Gerðu allt brjálað með því að opna skemmtistað í fjölbýlishúsi – Íbúar vilja fá tryggingu fyrir því að það gerist ekki aftur
Fréttir
Í gær
Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“
Fréttir
Í gær

Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“

Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Gestir Kaffistofunnar finna fyrir umhyggju og hlýju

Gestir Kaffistofunnar finna fyrir umhyggju og hlýju
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ársæll hættur sem skólameistari Borgarholtsskóla
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Meirihlutinn kolfallinn í nýrri könnun í Hafnarfirði – Karólína í lykilstöðu