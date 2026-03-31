Guðmundur Ingi tekur slaginn með Flokki fólksins

Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu félags fanga, mun leiða lista Flokks Fólksins í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík í vor.
Þetta kemur fram í tilkynningu en aðrir í efstu sætum listans voru einnig kynntir á blaðamannafundi rétt í þessu. Guðmundur Ingi sóttist eftir sæti á lista Samfylkingarinnar en hlaut ekki bindandi sæti í prófkjöri og uppstillingarnefnd bauð honum ekki sæti á listanum og spruttu af því opinberar deilur. Sakaði nefndin Guðmund meðal annars um að reyna að beita öðrum flokkum fyrir sig til að komast á listann en nefndin var á móti meðal annars sökuð um að hafna Guðmundi Inga fyrst og fremst af því hann hefur áður setið í fangelsi.
Guðmundur Ingi hefur verið orðaður við Flokk fólksins en hann hefur opnað framboðssíðu í eigin nafni sem þótti gefa til kynna að hann hann ætlaði að standa fyrir eigin framboði en nú er ljóst að svo er ekki.
Í tilkynningunni frá Flokki fólksins segir að Guðmundur Ingi leiði öflugan framboðslista Flokks fólksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar í maí. Einar Sveinbjörn Guðmundsson varaborgarfulltrúi skipi annað sætið og Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir grunnskólakennari sé í þriðja sæti. Fjórða sætið skipi Sigurveig Jóhannsdóttir ráðgjafi ungmenna með fjölþættan vanda, Rúnar Sigurjónsson vélvirki og varaborgarfulltrúi skipi fimmta sætið og Lilja S. Steingrímsdóttir hjúkrunarfræðingur sé í sjötta sæti.
Flokkur fólksins haldi bjartsýnn út í kosningabaráttuna í Reykjavík. Áherslur flokksins í núverandi borgarmeirihluta sem stofnað var til fyrir rúmu ári hafi margar skilað sér. Þar beri hæst að nefna aukið framboð á lóðum til íbúðarbygginga þar sem þegar sé byrjað að undirbúa skipulag fyrir um 3.700 íbúðir í Úlfarsárdal. Heildaráætlun geri hins vegar ráð fyrir að þar rísi allt að tíu þúsund íbúðir á næstu árum.
Í tilkynningunni segir enn fremur að helstu stefnumál Flokks fólksins í borginni séu að einfalda stjórnkerfið og að forgangsraða fjármunum fyrst og fremst í grunnþjónustu við íbúa.
Nauðsynlegt sé að taka heildstætt á málefnum eldra fólks með því að fækka fólki markvisst á biðlistum, efla heimaþjónustu og styðja við fjölbreyttari búsetuúrræði. Auk þess verði að stuðla almennt að aukinni virkni og bættum lífskjörum eldra fólks.
Ráðist verði í stórfellda uppbyggingu á hagkvæmu húsnæði og smærri íbúðum í samstarfi við óhagnaðardrifin félög. Flokkur fólksins muni stemma stigu við lóðabraski og vinda ofan af ofurþéttingu byggðar með því að útvíkka vaxtamörk borgarinnar.
Greiða verði fyrir samgöngum og betra umferðarflæði fyrir alla ferðamáta í borginni. Tryggja þurfi að samgöngukerfið virki fyrir alla borgarbúa. Taka verði eðlilegt tillit til þeirra fjölmörgu sem reiði sig á einkabílinn dagsdaglega.
Leikskólamálin verði tekin föstum tökum með það að aðalmarkmiði að stytta biðlista verulega. Flokkurinn vilji skoða mun fjölbreyttari og skilvirkari leiðir til að fjölga plássum og koma betur til móts við þarfir barnafjölskyldna á meðan beðið sé eftir varanlegu plássi.
Grunnskólakerfið verði eflt með ríka áherslu á gæði menntunar, aukna lestrarkennslu, einstaklingsmiðaðan stuðning og vellíðan barna.
Nauðsynlegt sé að setja snemmtækan og heildstæðan stuðning við börn og ungmenni sem glími við fjölþættan vanda í algeran forgang. Leggja þurfi ríka áherslu á að þættir innan velferðarkerfisins vinni mun betur saman sem ein heild svo engin fjölskylda upplifi sig týnda í kerfinu.