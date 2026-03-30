Þriggja ára drengur á gjörgæslu eftir slysið í Varmahlíð

Þriggja ára drengur liggur á gjörgæslu Landspítalans eftir að bíl var ekið á hann og móður hans þar sem þau stóðu á gangstétt við söluskála Olís í Varmahlíð í gær.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi Vestra. Þar segir að drengurinn sé á fjórða ári. Móðir drengsins sé undir eftirliti lækna. Lögreglan muni ekki tjá sig frekar um líðan fólksins né tildrög slyssins að svo stöddu en rannsókn sé áframhaldið af rannsóknardeild lögreglunnar á Norðurlandi vestra sem og rannsóknarnefnd samgönguslysa.
Fram hefur komið að mæðginin séu íslensk sem og ökumaður bílsins.