Mánudagur 09.mars 2026

Meint hópnauðgun á Akureyri sögð einstaklega hrottaleg

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 9. mars 2026 18:07

Þrír menn eru í haldi lögreglunnar á Akureyri grunaðir um kynferðisbrot gegn konu á þrítugsaldri, á hóteli á Akureyri á aðfaranótt sunnudags.

Nútíminn greinir frá því að brotið hafi verið tekið upp á myndband sem hafi farið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Heimildir DV í málinu staðfesta þetta.

DV greindi fyrst frá málinu síðdegis á sunnudag. Á þeim tíma var einn maður í haldi lögreglu, Húsvíkingur á þrítugsaldri. Kemur þar einnig fram að áverkar voru á konunni eftir árásina og fékk hún aðhlynningu á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri. Lögreglan á Akureyri staðfesti jafnframt við DV að málið væri til rannsóknar en gat ekki gefið frekari upplýsingar.

Heimildir DV í dag herma að meint brot hafi verið einstaklega hrottalegt og hafi mennirnir misþyrmt konunni klukkustundum saman.

Ekki liggur fyrir á þessari stundu hvort krafist verður gæsluvarðhalds yfir mönnunum þremur en DV mun flytja frekari fréttir af málinu næstu daga.

 

Helmingur ungra bandarískra ferðamanna ljúga um þjóðerni sitt – Hundsa fyrirmæli og valda vandræðum á Íslandi

Valgarður lýsir áhyggjum sínum: Hikar við að leggja sömu verkefni fyrir nemendur sína og hann gerði áður

Ofbeldi Ólafs biskups gegn dóttur hans: „Þegar þú deyrð Guðrún Ebba, þá tek ég á móti þér og við verðum alltaf saman“

Egill spyr hvort hægt sé að sækja um hæli til að losna við ESB-umræðuna

Ógnaði fólki með hnífi á skemmtistað

Björn hrekur fullyrðingu um afdrif sjávarauðlinda Íslendinga í ESB – „Munum við geta vaðið í gegnum áróðurinn?“

Sænskir borgarar verða sóttir til Dubai – Forgangsröðunin gagnrýnd og hvatt til þess að herinn verði sendur

Arnar Helgi telur greiðslu fyrir p-stæði bæta aðgengi – „Fjárhagslegt hagsmunamál“

Varað við eldingum á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi

TVG-Zimsen kaupir Cargo Express

Þetta er sú stofnun sem Íslendingar bera mest traust til

Laufeyland opnar í takmarkaðan tíma – Stemning og upplifun fyrir alla aðdáendur

