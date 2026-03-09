Meint hópnauðgun á Akureyri sögð einstaklega hrottaleg

Þrír menn eru í haldi lögreglunnar á Akureyri grunaðir um kynferðisbrot gegn konu á þrítugsaldri, á hóteli á Akureyri á aðfaranótt sunnudags.
Nútíminn greinir frá því að brotið hafi verið tekið upp á myndband sem hafi farið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Heimildir DV í málinu staðfesta þetta.
DV greindi fyrst frá málinu síðdegis á sunnudag. Á þeim tíma var einn maður í haldi lögreglu, Húsvíkingur á þrítugsaldri. Kemur þar einnig fram að áverkar voru á konunni eftir árásina og fékk hún aðhlynningu á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri. Lögreglan á Akureyri staðfesti jafnframt við DV að málið væri til rannsóknar en gat ekki gefið frekari upplýsingar.
Heimildir DV í dag herma að meint brot hafi verið einstaklega hrottalegt og hafi mennirnir misþyrmt konunni klukkustundum saman.
Ekki liggur fyrir á þessari stundu hvort krafist verður gæsluvarðhalds yfir mönnunum þremur en DV mun flytja frekari fréttir af málinu næstu daga.