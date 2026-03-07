fbpx
Laugardagur 07.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Björn hrekur fullyrðingu um afdrif sjávarauðlinda Íslendinga í ESB – „Munum við geta vaðið í gegnum áróðurinn?“

Ritstjórn DV
Laugardaginn 7. mars 2026 20:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Björn Leví Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður Pírata, segist vona að þjóðin geti átt málefnalega umræðu um aðildarviðræður við Evrópusambandið (ESB) sem byggi á staðreyndum en ekki áróðri. Ljóst sé að þjóðin hafi mestar áhyggjur af sjávarauðlindinni okkar, en að mati Björns byggi þessar áhyggjur að miklu á röngum forsendum. Þetta kemur fram í grein hans sem birtist á Vísi í dag.

Björn segist skrifa greinina í von um að hún geti verið framlag til málefnalegrar umræðu sem byggi á haldbærum rökum. Hann bendir á regluverk ESB í sjávarútvegi til að sýna að fullyrðingar um að með aðild muni hingað koma erlend skip með erlendri áhöfn, sem veiða allan fiskinn okkar, standist ekki skoðun.

Slíkt muni aðeins gerast ef erlend skip skrá sig undir íslenskan fána samkvæmt íslenskum lögum, og þá bara ef íslensk lög leyfa slíkt. Aðildarríki fá úthlutað kvóta til að tryggja sjálfbærni fiskistofna. Kvótanum er svo skipt milli aðildarríkja út frá ákveðnum forsendum, svo sem með tilliti til landfræðilegrar stöðu. Það sé svo undir aðildarríkjum komið hvernig þau úthluta veiðiheimildunum til útgerða.  Eins er gerð krafa um gagnsæi og rekjanleika.

Það sé eðlilegt að óttast erlenda yfirtöku á sameiginlegum náttúruauðlindum enda hafi þjóðin lengi glímt við stórútgerðina hér sem hafi í raun hagað sér eins og útlendingar í eigin landi.

„Útgerðina sem er búin að leggja fjölmörg sjávarþorp í eyði. Útgerðina sem flutti Gugguna sem alltaf átti að vera gul. Útgerðina sem gerir upp í evrum.

Sú útgerð er hrædd við að þurfa að gangast undir alvöru eftirlit og rekjanleika af því að við vitum alveg af brottkastinu, ísprósentunni, skiptaverðinu og aflandsfélögunum. En einhverra hluta vegna gerist ekkert í því nema áróður um að “… skipin væru í erlendri eign og með erlendri áhöfn. Sjávarplássin á Íslandi myndu leggjast af og allur fiskur fluttur óunninn úr landi.“

Björn segist sjálfur vilja sjá breytingar á veiðistjórnunarkerfinu á Íslandi, svo sem að allur afli fari á markað til að tryggja sjómönnum sanngjarnan hlut og að hægt sé að rekja afla frá sjó til búðar til að sjá hvort einhvers staðar í ferlinu sé verið að svindla á vigt. Þessar breytingar rúmist innan regluverks ESB.

„En ég sé líka hvernig er hægt að láta núverandi drasl kerfi virka áfram. Kerfið sem leggur einmitt sjávarpláss í eyði og flytur óslægðan afla í vinnslu erlendis. Það kerfi er íslensk uppfinning. Það voru engir vondir útlendingar sem bjuggu það kerfi til. Nema kannski Íslendingarnir sem fluttu gróðann í erlend skattaskjól.“

Bendir Björn á að það voru ekki útlendingar sem komu íslensku sjávarþorpunum í eyði heldur íslenska útgerðin. Nú sé verið að keyra upp hræðslu gagnvart ótilgreindum útlendingum sem ætli sér að gera það sama. Björn telur þetta vera afvegaleiðingu.

„Munum við geta vaðið í gegnum áróðurinn sem mun bergmála fram og til baka á næstu mánuðum og skoðað hvort það standi steinn yfir steini í þeim málflutningi?“

Björn segist skilja að það sé ekki leikur einn að lesa í gegnum flókna lagatæknilega texta til að kanna hvað standist skoðun og hvað ekki. Þingmenn ættu með réttu að taka slíkt að sér en þeir séu lélegir í því og hafa ákveðið að halla sér frekar að áróðri. „Það borgar líka betur á tímann.“

Björn segist þó vona að umræðan verði málefnaleg. Það sé í það minnsta „óvefengjanlega ósatt“ að aðild muni sjálfkrafa hafa það í för með sér að hingað komi erlend skip með erlendar áhafnir sem leggi sjávarplássin í eyði.

„Ef eitthvað, þá er núverandi alíslenskt kvótakerfi að ná þeim markmiðum nú þegar.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Björn hrekur fullyrðingu um afdrif sjávarauðlinda Íslendinga í ESB – „Munum við geta vaðið í gegnum áróðurinn?“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Sakar Sigmund Davíð og Óla Björn um „ótrúlega ósvífna hræsni“
Fréttir
Í gær
Málningarþjónusta stefndi viðskiptavin þegar hann neitaði að greiða tvöfalt það sem um var samið
Fréttir
Í gær
Sænskir borgarar verða sóttir til Dubai – Forgangsröðunin gagnrýnd og hvatt til þess að herinn verði sendur
Fréttir
Í gær
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Fréttir
Í gær
Hafnarfjarðarbær gefur eftir og deilir ekki lengur við dómarann
Fréttir
Í gær
Borgarlínan klýfur Sjálfstæðisflokkinn í borginni
Fréttir
Í gær
Arnar Helgi telur greiðslu fyrir p-stæði bæta aðgengi – „Fjárhagslegt hagsmunamál“

Mest lesið

Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Sálfræðingur hefur efasemdir um andlega heilsu Trump – „Við erum með mann með heilabilun“
Sakar Sigmund Davíð og Óla Björn um „ótrúlega ósvífna hræsni“
Hvað táknar það þegar maður gengur um með hendurnar fyrir aftan bak?
Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið

Nýlegt

Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
Útlitið ógnvænlegt í Fossvogi – Varar menn við
Málningarþjónusta stefndi viðskiptavin þegar hann neitaði að greiða tvöfalt það sem um var samið
Segist hafa hafnað stóru tilboði – Ætlar að velja rétt næst
Kokkur höfðar mál – Segist hafa þurft að vinna oft 16 tíma á dag og aldrei fengið yfirvinnu
Mætti fyrir dóm í gær – Grunaður um að hafa beitt konu ofbeldi
Fréttir
Í gær
TVG-Zimsen kaupir Cargo Express
Fréttir
Í gær

Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann

Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann
Fréttir
Í gær
Íslenskir fjárhundar í alvarlegu dýraníðsmáli – „Við viljum fá þessi dýr sem er verið að fara illa með og koma þeim á ástrík heimili“
Fréttir
Í gær
Þetta er sú stofnun sem Íslendingar bera mest traust til
Fréttir
Í gær

Laufeyland opnar í takmarkaðan tíma – Stemning og upplifun fyrir alla aðdáendur

Laufeyland opnar í takmarkaðan tíma – Stemning og upplifun fyrir alla aðdáendur
Fréttir
Í gær

Vísbendingar um aðkomu Rússa að stríðinu í Miðausturlöndum

Vísbendingar um aðkomu Rússa að stríðinu í Miðausturlöndum
Fréttir
Í gær
Barnaheill hefja neyðarsöfnun fyrir börn í Mið-Austurlöndum
Fréttir
Í gær

Opnar dyr að bernskuminningum Elísabetar

Opnar dyr að bernskuminningum Elísabetar
Fréttir
Í gær
Guðrún mjög ósátt eftir tíðindi dagsins
Fréttir
Í gær
Una Stef fékk tilboð um vel greitt gigg frá erlendu fyrirtæki og neitaði strax – „Hvers virði er röddin ykkar?“
Fréttir
Í gær

Kalon nýtt vörumerki fyrir heilsu- og íþróttasvið Icepharma 

Kalon nýtt vörumerki fyrir heilsu- og íþróttasvið Icepharma 
Fréttir
Í gær

Framkvæmdastjóri N1 svarar Degi: „Umræða um olíuverð þarf að byggja á gögnum og staðreyndum“

Framkvæmdastjóri N1 svarar Degi: „Umræða um olíuverð þarf að byggja á gögnum og staðreyndum“
Fréttir
Í gær
Einar tekur við af Birni sem ritstjóri DV – Ari ráðinn aðstoðarritstjóri
Fréttir
Í gær
Haukur lýsir áhyggjum sínum: „Enginn einn atburður myndi kosta þjóðina meira“
Fréttir
Í gær

Gunnar Smári útskrifaður af sjúkrahúsi: „Líkast því að vera vakandi í eigin útför”

Gunnar Smári útskrifaður af sjúkrahúsi: „Líkast því að vera vakandi í eigin útför”
Fréttir
Í gær
Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
Fréttir
Í gær
Sláandi aukning á áfengistengdum innlögnum á Landspítala – Læknar vara mjög við því að auka aðgengi að áfengi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sakfelldur fyrir ofbeldi gegn barni: Barði stúlkuna með belti í læri
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Jón Gnarr svarar skrifum Sifjar fullum hálsi og af mikilli hæðni – „Kannski hef ég sjálfur gerst sekur um hugsunarglæp?“ 

Jón Gnarr svarar skrifum Sifjar fullum hálsi og af mikilli hæðni – „Kannski hef ég sjálfur gerst sekur um hugsunarglæp?“ 
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum

Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hryllingurinn í Reykholti: Júdókappi og garðyrkjufræðingur á sjötugsaldri á meðal sakborninga
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Örorkulífeyrisþegum fækkað eftir innleiðingu nýs kerfis

Örorkulífeyrisþegum fækkað eftir innleiðingu nýs kerfis
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gufunesmálið: Verjendur vildu vita hvort endurlífgun á Hjörleifi hefði verið rétt framkvæmd
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vestmannaeyingur ógnaði lögreglumanni með hnífi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Íslenskur fjölskyldufaðir greindist með berkla í afar óvæntum líkamshluta

Íslenskur fjölskyldufaðir greindist með berkla í afar óvæntum líkamshluta
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Meirihluti kjósenda Umbótaflokksins vilja láta reka litaða Breta úr landi – Helmingur vill ekki umgangast litað fólk

Meirihluti kjósenda Umbótaflokksins vilja láta reka litaða Breta úr landi – Helmingur vill ekki umgangast litað fólk
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir Ingu Sæland valdamikla og sakar hana um sérhagsmunagæslu – „Það má spyrja, er of langt gengið?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lilja kemur kaþólsku kirkjunni til varnar – „Samkynhneigða á að meðhöndla með virðingu, samúð og næmni, og er kallað eftir skírlífi“