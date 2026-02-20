fbpx
Föstudagur 20.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 20. febrúar 2026 10:30

Anna Kristjánsdóttir.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Eins og greint hefur verið frá er þekktasti íbúi Tenerife, Anna Kristjánsdóttir pistlahöfundur og fyrrum vélstýra, að flytja aftur heim til Íslands. Anna hefur búið í nærri sjö ár á Tenerife og er orðin landsþekkt fyrir daglega pistla sína um lífið þar ytra.

Í pistli dagsins segir Anna frá því að hún hafi ákveðið að kaupa farseðilinn snemma og því sest við tölvuna í gær til að kaupa miða í lok maí.

„Allt gekk vandalaust til að byrja með. Ég fann réttu dagsetninguna, afmælisdag tveggja frækna minna og um leið dánardag móðurafa míns, snobbuð sem ég er, valdi ég að sjálfsögðu Saga Class enda mikill farangur meðferðis. Síðan valdi ég sæti í vélinni og svo ákvað ég að nota vildarpunktana mína áður en ég færi að nota kreditkortið mitt. Svo ætlaði ég að greiða og þá fyrst byrjuðu vandræðin.“

Segir Anna frá að fyrirmæli hafi birst á útlensku um að samþykkja farmiðakaupin með svokölluðum Electronic ID. Hún hafi reynt að svara, „en var þá bent á eitthvert furðufyrirtæki í miðausturlöndum til að fá samþykki fyrir greiðslunni. Ég hætti við kaupin á farmiðanum, en hugsaði svo, kannski gerði ég villu og reyndi aftur. Það gekk ljómandi vel nema að ég átti enga vildarpunkta lengur til að greiða með. Þeir voru horfnir.

Ég þurfti að nota símann og sá þá að beiðni um kvittun með rafrænum skilríkjum hafði runnið út á tíma og þar með var komin skýring á þessu Electronic ID. Af hverju gat þetta ekki verið á íslensku?“

Anna hætti aftur við að kaupa farseðilinn og gerði ítrekaðar tilraunir til að ná sambandi við Icelandair,

„fékk fyrst samband við einhverja tölvu og af því að mér leiðast samræður við heimskar tölvur og bað um lifandi þjónustufulltrúa fékk ég loksins samband við eina sem kunni ekki íslensku. Hún bauð mér að láta íslenskan fulltrúa hringja í mig sem ég þáði.“

Segir Anna að um klukkustund seinna hafi hún séð að vildarpunktarnir hennar voru komnir aftur á sinn stað og hún gerði nýja tilraun til þess að panta far til Íslands. Það stóðst að þegar íslenski þjónustufulltrúinn hringdi í hana var hún að ljúka við farmiðakaupin.

„Það var eitt sem olli mér áhyggjum. Þegar ég gerði tilraun númer tvö að kaupa fargjaldið til Íslands hafði það hækkað um ca þrjátíu þúsund krónur, en þegar ég gerði þriðju tilraunina var verðið aftur orðið eðlilegt. Hvað veldur þessu?“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Fréttir
Fyrir 47 mínútum
Ætlar ekki að taka sæti á lista Viðreisnar – „Á þeim stað að standa núna á ganginum og horfa í kringum mig á þær dyr sem mögulega opnast“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Fær að heyra það eftir að hafa fundið Guðmundi Inga allt til foráttu – „Þetta eru ekki falleg skrif“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Nova kaupir Ofar fyrir 4,4 milljarða
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Ósátt við hækkun skráningargjalds – HÍ ætti frekar að lækka reikninginn á Jómfrúnni
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“

Mest lesið

Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
Undarlegar blekkingar komu í ljós þegar ísskápur skemmdist
Segir sannleikann um Bakkakot hafa verið þaggaðan niður – „Þetta mun allt koma upp á yfirborðið fyrr en seinna“
Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnanlegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“

Nýlegt

„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnanlegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“
Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“
Góðverk Big Bang Theory stjörnu – Nýtir auð sinn til að greiða læknareikninga ókunnugra
Til í að hafna enskum stórliðum fyrir draumaáfangastaðinn
Eric Dane er látinn
Ómyrkur í máli um meint kynþáttaníð í vikunni
Dánarorsök Pulp Fiction leikarans opinberuð
Góðæri á Akranesi: Góður hagnaður þrátt fyrir miklar launahækkanir á milli ára
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Fylgdust með svikahröppum að verki í rauntíma
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Innbrot í leikskóla, líkamsárásir og tilkynningar um hnífaburð og skotárás

Innbrot í leikskóla, líkamsárásir og tilkynningar um hnífaburð og skotárás
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Undarlegar blekkingar komu í ljós þegar ísskápur skemmdist
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Bretar sjá eftir Brexit – Mikill meirihluti vill aftur í Evrópusambandið
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

KAPP styrkir þjónustu við fiskeldi

KAPP styrkir þjónustu við fiskeldi
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Vita ekki hversu mörg börn voru send í Bakkakot

Vita ekki hversu mörg börn voru send í Bakkakot
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Viðsnúningur í Kiðjabergsmálinu – Áður sýknaður en nú sakfelldur og dæmdur í 10 ára fangelsi
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Landsréttur þyngir dóm Sigurjóns – Nauðgaði þroskaskertum undirmanni ítrekað

Landsréttur þyngir dóm Sigurjóns – Nauðgaði þroskaskertum undirmanni ítrekað
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Segir sannleikann um Bakkakot hafa verið þaggaðan niður – „Þetta mun allt koma upp á yfirborðið fyrr en seinna“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
„Strax frá og með næstu mánaðamótum verða leikskólar í Ölfusi gjaldfrjálsir“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot – „Þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga“

Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot – „Þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Rekstrarstjóri Ísland Duty Free segir frétt Morgunblaðsins ósanngjarna – „Bera saman epli og appelsínur“

Rekstrarstjóri Ísland Duty Free segir frétt Morgunblaðsins ósanngjarna – „Bera saman epli og appelsínur“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnanlegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Stjörnu Sævar segir gervigreindina langverstu tæknibyltinguna – „Gervigreindin er plága“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

„Ábyrgðarlausir“ ferðamenn á vinsælum ferðamannastað gætu átt yfir höfði sér sekt fyrir notkun neyðarþjónustu

„Ábyrgðarlausir“ ferðamenn á vinsælum ferðamannastað gætu átt yfir höfði sér sekt fyrir notkun neyðarþjónustu
Fréttir
Í gær
Íslenska þjóðin klofin í afstöðu til Bandaríkjanna – Mesti stuðningurinn frá Miðflokknum en sá minnsti frá Pírötum
Fréttir
Í gær
Þórður skammar stjórnarandstöðuna fyrir frekjukastið – „Þau hafa ekkert málefnalegt til málanna að leggja“
Fréttir
Í gær
Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“
Fréttir
Í gær

Pínulítil smáatriði urðu til þess að 12 ára stúlku var bjargað úr klóm barnaníðings

Pínulítil smáatriði urðu til þess að 12 ára stúlku var bjargað úr klóm barnaníðings
Fréttir
Í gær

Veikindaréttur allt að sjöfaldur hjá hinu opinbera

Veikindaréttur allt að sjöfaldur hjá hinu opinbera
Fréttir
Í gær
Fyrrverandi forstjóri Barnaverndarstofu þvær hendur sínar af Bakkakoti – „Ég vissi ekkert af þessu“
Fréttir
Í gær

Hörður Snapchatperri tekur upp fyrri iðju – Játaði fyrir blaðamanni að hafa sent 12 ára stúlku SMS

Hörður Snapchatperri tekur upp fyrri iðju – Játaði fyrir blaðamanni að hafa sent 12 ára stúlku SMS
Fréttir
Í gær
Margrét fer fram á endurflutning á máli sínu þar sem dómsuppkvaðning er komin fram yfir tímafrest
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir að nauðga 14 ára stúlku milli trjáa við göngustíg
Fréttir
Í gær

Vöknuðu upp við vondan draum – Stórframkvæmdir í næsta húsi

Vöknuðu upp við vondan draum – Stórframkvæmdir í næsta húsi
Fréttir
Í gær

Hæstiréttur staðfesti nauðgunardóm yfir Ívari Gísla Vignissyni

Hæstiréttur staðfesti nauðgunardóm yfir Ívari Gísla Vignissyni
Fréttir
Í gær
Vill Noreg inn í Evrópusambandið á meðan það er enn þá gluggi til að ná góðum samning – Norðmenn einangraðir ef Ísland fer inn
Fréttir
Í gær
Kjálkabraut mann með kjaftshöggi og situr uppi með feitan reikning