Freyr Rögnvaldsson, upplýsingafulltrúi Eflingar og blaðamaður, rifjar það upp að fyrir fimm árum hafi Bragi Guðbrandsson fyrrverandi forstjóri Barnaverndarstofu ekkert munað um málefni meðferðarheimilisins Laugalands.
Segir Freyr það helvíti merkilegt að Bragi virðist ekkert muna eða kannast við um verkefni Barnaverndarstofu. Viðtal við Braga á RÚV í gær vegna máls Bakkakots vakti mikla athygli, en þar sagðist Bragi fyrst hafa heyrt af fósturheimilinu þann 3. febrúar í þætti Kveiks, þrátt fyrir að starfa sem forstjóri Barnaverndarstofu í 24 ár.
„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við að hafa vitað nokkurn skapaðan hlut, um þau verkefni sem Barnaverndarstofa, undir hans stjórn, átti að sinna.
Þetta er ekki neitt nýtt, að Bragi segist ekki hafa vitað af því sem undir hann heyrði, eins og nú í tilfelli Bakkakots. Hann mundi, að eigin sögn, nákvæmlega ekkert eftir neinu er varðaði Laugaland þegar ég var að spyrja hann um það fyrir fimm árum síðan. Sem er helvíti merkilegt í ljósi allra gagna.
Helvíti merkilegt.“
Með færslu sinni á Facebook birtir Freyr skjáskot viðtalsins á RÚV í gær og eigin greina frá árinu 2021.
Fyrir fimm árum, árið 2021, var mál meðferðarheimilisins Laugalands í fréttum. Freyr starfaði þá sem blaðamaður á Stundinni og skrifaði fjölda frétta um málið undir yfirskriftinni Varnarlaus börn á vistheimili. Nokkrar konur stigu fram í Stundinni og sögðu frá ofbeldi á vistheimilunum Varpholti og Laugalandi í Eyjafirði árin 1997 til 2007.
Í einni fréttanna frá 12. mars árið 2021 kemur fram:
Bragi Guðbrandsson, þáverandi forstjóri Barnaverndarstofu, lagðist hart gegn því að félagsmálaráðuneytið aflaði upplýsinga um málefni meðferðarheimilisins Laugalands þegar fram komu ábendingar um að forstöðumaður heimilisins, Ingjaldur Arnþórsson, beitti stúlkur sem þar voru vistaðar ofbeldi. Þá hvatti hann til þess að félagsmálaráðherra ætti að gera sem minnst úr málinu.