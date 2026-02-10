fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Skipulögð brotastarfsemi og Rolex-úr – Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og sófa

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 17:30

Héraðssaksóknari hefur gefið út ákæru gegn fjórum karlmönnum sem hafa staðið að innflutningi og dreifingu kannabis hér á landi. Ákæran er í nokkrum liðum og eru sakir gegn mönnunum mismiklar eftir þætti þeirra í brotunum. Brotin eru talin liður í skipulagðri brotastarfsemi, en ákærður stóðu að innflutningi að miklu magni marijúana frá Bandaríkjunum sem greinilega stóð til að selja. Eins þótti augljóst að einn ákærðu hafi grætt milljónir á brotunum sem hann notaði meðal annars til að kaupa sér lúxusvarning. Við húsleit fundust meðal annars mót til að gera gúmmíbangsa en dæmi eru um að börn hafi innbyrt gúmmíbangsa sem búið er að blanda kannabis við.

Flestir ákæruliðir beinast þó að einum fjórmenninganna sem virðist vera lykilmaður í fíkniefnaviðskiptunum eða eins konar höfuðpaur ef svo mætti komast að orði. Honum er meðal annars gert að sök að hafa í mars á síðasta ári haft í vörslum sínum mikið magn af kannabisblönduðum vökva, kannabisblönduðu efni og marijúana. Eins er hann ákærður fyrir vopnalagabrot þar sem lögregla gerði upptæk hjá honum útdraganlega kylfu og tvö rafvopn.

Maðurinn er eins sakaður um peningaþvætti fyrir að hafa um nokkurt skeið fram til júlí 2025 aflað sér ávinnings með sölu og dreifingu á óþekktu magni ávana- og fíkniefna, að fjárhæð að lágmarki 22,3 milljónir króna, 240 evra og 200 bandaríkjadollara. Óútskýrðar tekjur hans frá árinu 2022 fram á mitt ár 2025 námu tæpum 18,5 milljónum króna. Er honum meðal annars gert að sök að hafa notað hluta ávinnings af brotum sínum til að kaupa mikið af rándýrum úrum: Úr af gerðinni Orient Bambino, tvö úr af gerðinni Seiko Prospex, úr af gerðinni Omega og svo úr af gerðinni Rolex Explorer.

Þrír mannanna eru ákærðir fyrir tilraun til stórfellds fíkniefnalagabrots fyrir að hafa í félagi í júlí 2024 reynt að sækja sendingu frá Bandaríkjunum sem innihélt 8,9 kíló af marijúana. Fíkniefnin voru falin í umbúðum af morgunkorni.

Þrír eru ákærðir fyrir stífellt fíkniefnalagabrot fyrir að hafa í félagi á tímabilinu 18. júní – 4. júlí á síðasta ári haft í vörslum sínum og staðið að innflutningi á um 11,2 kílóum af marijúana, en fíkniefnin voru falin í sófa sem kom hingað til landsins með póstsendingu frá Bandaríkjunum.

Allir fjórir eru svo ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi í félagi við óþekktan aðila með því að hafa sammælst um að fremja refsiverðan verknað um nokkurt skeið. Framkvæmd brotanna var liður í starfsemi skipulagðra brotasamtaka og höfðu fíkniefni verið falin í sendingu morgunkornspakkninga. Tveir ákærðu voru í samskiptum við óþekktan aðila í aðdraganda þess að fíkniefnin komu til landsins.

Einn ákærði er sakaður um vopnalagabrot fyrir að hafa haft tvær axir í vörslu sinni sem fundust við húsleit.

Lögreglan krefst upptöku á fíkniefnum sem hafa fundist við rannsókn málsins, haldlögðum farsímum, peningatalningavél, lofttæningarvél, staðsetningartæki, smellulásapokum, gúmmíbangsaformum, tómum rafrettum, umbúðum, rafrettupennum og fleira. Lögregla krefst einnig upptöku áðurnefndra úra sem og Apple fartölvu, Louis Vuitton-tösku, skotheldu vesti og úrum með áletruninni Rolex Daytona. Eins er farið fram á upptöku áðurnefndra vopna.

Málið verður þingfest í Héraðsdómir Reykjavíkur þann 16. febrúar.

