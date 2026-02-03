fbpx
Þriðjudagur 03.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Kjartan úr lífshættu – Enn mikið slasaður en læknar gefa grænt ljós á flutning

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 3. febrúar 2026 20:29

Kjartan Guðmundsson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kjartan Guðmundsson, sem slasaðist lífshættulega í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku þann 17. desember, er úr lífshættu.

Í samtali við Mbl.is segir Agnar Jónsson, vinur Kjartans, að Kjartan hafi gengist undir alls fjórar aðgerðir síðan hann varð líkamlega tilbúinn.Fyrsta aðgerðin fór fram 9. janúar og síðan hafa verið gerðar tvær aðgerðir á hjarta og eina á lærlegg. Gekkst Kjartan undir aðgerð á ósæð, sem beðið hafði verið með í einhvern tíma. Þegar aðgerð hófst var ljóst að ekki hefði mátt tæpara standa, því ástand ósæðarinnar var orðið mjög tæpt.

Agnar tekur skýrt fram að Kjartan er enn mikið slasaður þrátt fyrir að framangreindar aðgerðir hafi gengið vel. Kjartan er að mestu kominn til meðvitundar og er ekki haldið sofandi, en Agnar segir hann þó sofa mikið og ekki átta sig fullkomlega.

„Þetta eru samt sem áður mjög stórar fréttir í stóra samhenginu. Það var enginn sem spáði því að hann yrði ennþá á meðal okkar eftir 42 daga. Þetta er eiginlega bara kraftaverk og hann er kallaður kraftaverkadrengurinn og víkingurinn þarna úti.“

Læknar hafa gefið grænt ljós á að flytja megi Kjartan til Íslands, sem Agnar segir flókið skipulag. Löng endurhæfing er framundan hjá Kjartani.

Agnar þakkar stuðning sem Kjartani og aðstandendum hans hefur verið sýndur og segir söfnun hans til handa hafa komið sér vel og nýst vel.

Lesa má um Söfnunarsjóð Kjartans og styrkja hér. Safnast hafa 15.790.000 kr.

Lesa má nánar um málið á Mbl.is.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Kjartan úr lífshættu – Enn mikið slasaður en læknar gefa grænt ljós á flutning
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Boðar „kynlífsráðuneyti“ nái hann kjöri og að „engar konur verði ófullnægðar“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Skemmtileg nálgun á textíl, saumaskap og smíði
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Andlátið í Vestmannaeyjum – Dómari hafnar gæsluvarðhaldskröfu og starfsmönnunum sleppt
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ásthildur Lóa ómyrk í máli: Hvert heimili fengi 700 þúsund krónur ef hagnaði bankanna yrði skipt jafnt á milli þeirra
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Bendir fyrirtækjum á að beina frekar stuðningi sínum til fjárvana HSÍ

Mest lesið

Mannslátið í Eyjum: Tvær konur eru í haldi – hin látna á tíræðisaldri
Hélt framhjá einni fegurstu konu heims með sjónvarpskonu – Nágrannar kvörtuðu undan stunum frá húsinu
Réttað yfir svarta sauði norsku konungsfjölskyldunnar – Móðir hans er verðandi drottning en hver er pabbi hans?
Ákveðin tegund fíknar virðist vera á uppleið – Svipuð dópamínáhrif og af kókaíni
Fjögur ár liðin frá hinni hrottalegu árás – Missti eyru, nef og varir

Nýlegt

Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Daníel Örn er á batavegi eftir fólskulega og tilefnislausa líkamsárás – „Einbeittur brotavilji og ekkert annað“
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli
Lyngby festir kaup á Íslendingnum unga
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Andlátið í Vestmannaeyjum – Dómari hafnar gæsluvarðhaldskröfu og starfsmönnunum sleppt
Ásthildur Lóa ómyrk í máli: Hvert heimili fengi 700 þúsund krónur ef hagnaði bankanna yrði skipt jafnt á milli þeirra
Óttast ekki að verða rekinn á næstu dögum
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Mannslátið í Eyjum: Tvær konur eru í haldi – hin látna á tíræðisaldri
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Fimmtán fóru veikir heim eftir að hafa borðað grænmetisbollur

Fimmtán fóru veikir heim eftir að hafa borðað grænmetisbollur
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Hvítblæðissjúklingur varð fyrir eitrun í lyfjameðferð en fékk ekki að tilkynna það til landlæknis
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Skæð fuglainflúensa greinist í villtum fuglum á höfuðborgarsvæðinu
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Andlátið í Vestmannaeyjum: Hafa ekki tekið ákvörðun um gæsluvarðhald

Andlátið í Vestmannaeyjum: Hafa ekki tekið ákvörðun um gæsluvarðhald
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Þorbjörg Sigríður: Sjálfstæðisflokkurinn að elta Miðflokkinn – Ummæli varaformannsins með ólíkindum

Þorbjörg Sigríður: Sjálfstæðisflokkurinn að elta Miðflokkinn – Ummæli varaformannsins með ólíkindum
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Krefjast lögreglurannsóknar á fyrrum ráðherra sem sendi ríkisleyndarmál á Epstein
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Liverpool staðfestir kaup á Jacquet

Liverpool staðfestir kaup á Jacquet
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Handtekinn eftir að hafa hrækt í hár ökumannsins
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Einn þekktasti raðmorðingi Bretlands dreginn fyrir dóm að nýju – Gekkst í fyrsta skipti við myrkraverkum sínum
Fréttir
Í gær

Tveir handteknir í tengslum við andlát á sjúkrahúsi í Vestmannaeyjum

Tveir handteknir í tengslum við andlát á sjúkrahúsi í Vestmannaeyjum
Fréttir
Í gær

Læknir bauð upp á ólöglega þjónustu

Læknir bauð upp á ólöglega þjónustu
Fréttir
Í gær
Ætla ekki að selja 230 ára ættaróðalið fyrir skammtímagróða einnar kynslóðar
Fréttir
Í gær
Kári ósáttur og segir Morgunblaðið vísvitandi afvegaleiða lesendur – „Eins slæm blaðamennska og hugsast getur“
Fréttir
Í gær

Miðaldra Þjóðverji í vanda eftir handtöku á Akureyri

Miðaldra Þjóðverji í vanda eftir handtöku á Akureyri
Fréttir
Í gær
Lekavandamál í nýlegu húsi Hafró
Fréttir
Í gær
Íslenskur leigubílstjóri furðulostinn yfir því að vera í Epstein-skjölunum: „Ég man ekkert eftir því“
Fréttir
Í gær
Lögreglukona ákærð og sökuð um að misnota aðstöðu sína
Fréttir
Í gær

18 ára unglingur látinn mánuði eftir harmleikinn í Sviss

18 ára unglingur látinn mánuði eftir harmleikinn í Sviss
Fréttir
Í gær

Daníel þakkar varaþingmanni Miðflokksins lífgjöfina – „Er ég honum mjög þakklátur“

Daníel þakkar varaþingmanni Miðflokksins lífgjöfina – „Er ég honum mjög þakklátur“
Fréttir
Í gær
Guðni tekur Kristrúnu Frosta á beinið – „Þannig getur ekki leiðtogi þjóðar talað”
Fréttir
Í gær

Einar Bárðar: „Þetta er þróun sem vekur áhyggjur“

Einar Bárðar: „Þetta er þróun sem vekur áhyggjur“
Fréttir
Í gær
Landsmenn munu fá bækling inn um lúguna: „Við viljum sá þeim fræjum hjá fólki að ýmsar hættur steðja að“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Daníel Örn er á batavegi eftir fólskulega og tilefnislausa líkamsárás – „Einbeittur brotavilji og ekkert annað“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli

Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Dulin einkenni briskrabbameinsins sem banaði Alan Rickman

Dulin einkenni briskrabbameinsins sem banaði Alan Rickman
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Musk bregst við Epstein-póstunum óþægilegu – Segist vera himinlifandi að gögnin séu komin fram
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Stórtæku þjófarnir á Hornafirði dæmdir – Metið til refsilækkunar að keyra frá Reykjavík til Egilsstaða