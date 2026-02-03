Kjartan úr lífshættu – Enn mikið slasaður en læknar gefa grænt ljós á flutning

Kjartan Guðmundsson, sem slasaðist lífshættulega í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku þann 17. desember, er úr lífshættu.
Í samtali við Mbl.is segir Agnar Jónsson, vinur Kjartans, að Kjartan hafi gengist undir alls fjórar aðgerðir síðan hann varð líkamlega tilbúinn.Fyrsta aðgerðin fór fram 9. janúar og síðan hafa verið gerðar tvær aðgerðir á hjarta og eina á lærlegg. Gekkst Kjartan undir aðgerð á ósæð, sem beðið hafði verið með í einhvern tíma. Þegar aðgerð hófst var ljóst að ekki hefði mátt tæpara standa, því ástand ósæðarinnar var orðið mjög tæpt.
Agnar tekur skýrt fram að Kjartan er enn mikið slasaður þrátt fyrir að framangreindar aðgerðir hafi gengið vel. Kjartan er að mestu kominn til meðvitundar og er ekki haldið sofandi, en Agnar segir hann þó sofa mikið og ekki átta sig fullkomlega.
„Þetta eru samt sem áður mjög stórar fréttir í stóra samhenginu. Það var enginn sem spáði því að hann yrði ennþá á meðal okkar eftir 42 daga. Þetta er eiginlega bara kraftaverk og hann er kallaður kraftaverkadrengurinn og víkingurinn þarna úti.“
Læknar hafa gefið grænt ljós á að flytja megi Kjartan til Íslands, sem Agnar segir flókið skipulag. Löng endurhæfing er framundan hjá Kjartani.
Agnar þakkar stuðning sem Kjartani og aðstandendum hans hefur verið sýndur og segir söfnun hans til handa hafa komið sér vel og nýst vel.
Lesa má um Söfnunarsjóð Kjartans og styrkja hér. Safnast hafa 15.790.000 kr.
