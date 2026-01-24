Ástand kjörkassa bágborið víða um land – Varað við rifum í einu kjördæmi

Landskjörstjórn greinir frá því í skýrslu um framkvæmd alþingiskosninganna sem fram fóru á síðasta ári að ástand kjörkassa víða um land sé orðið bágborið. Borist hafi eftir kosningarnar ábendingar úr einu kjördæmi um að rifur hafi myndast á kjörkössum og gert þannig mögulegt að setja eitthvað í þá.
Segir í skýrslunni um kjörkassa að þeir hafi flestir verið notaðir um árabil, séu þungir og óhentugir á margan hátt og auk þess margir komnir til ára sinna. Ekki hafi gefist tími til að láta smíða nýja kassa fyrir kosningarnar en landskjörstjórn átt um 20 kassa sem afhentir hafi verið sveitarfélögum sem á þurftu að halda. Sveitarfélögin hafi verið hvött til að yfirfara og gera við kassa ef kostur hafi verið á.
Ábendingar hafi borist eftir kosningar um að ástand kjörkassa í einu kjördæmi hefði verið slæmt og að rifur hefðu verið á þeim sem skapað hefði möguleika á að hægt væri að smeygja einhverju í kassana.
Það er ekki sérstaklega tekið fram í skýrslunni að það sé ekkert sem gefi til kynna að einhver hafi nýtt sér þessa möguleika en velta má fyrir sér hvort það sé talið forsvaranlegt að kjörkassar í slíku ástandi séu í notkun.
Fram kemur einnig í skýrslunni að í Suðvesturkjördæmi hafi nokkrir kjörkassar verið þannig að kjörseðlarnir hafi ekki komist ofan í kassana í því broti sem þeir voru upphaflega. Því hafi þurft að brjóta kjörseðilinn meira saman þannig að hann félli ofan í raufina. Kjörseðillinn í Suðvesturkjördæmi hafi verið nokkuð stærri en seðlar í öðrum kjördæmum enda sé það kjördæmi með flesta þingmenn.
Tekið er fram að lokum í þeim hluta skýrslunnar sem fjallar um kjörkassa að ástandið á þeim sé víða bágborið og þess vegna sé:
„Afar brýnt að hefja endurnýjun þeirra sem fyrst. Það er eitt af þeim verkefnum sem landskjörstjórn hyggst vinna á þessu ári.“