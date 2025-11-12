Vandað atvinnuhúsnæði rís á Völlunum í Hafnarfirði

Eik fasteignafélag hf. og Hamravellir atvinnuhús ehf. hafa undirritað samkomulag um uppbyggingu á iðnaðar- og lagerhúsnæði við Jötnahellu í Hafnarfirði. Húsnæðið verður byggt með þarfir öflugra fyrirtækja að leiðarljósi. Áætlaður framkvæmdartími er um 12 mánuðir.
Verkefnið markar áframhaldandi uppbyggingu á Völlunum, einu mest vaxandi atvinnusvæði landsins. Verkland ehf. mun sjá um framkvæmd verkefnisins fyrir Eik þar sem lögð verður áhersla á vandaða hönnun, greiða aðkomu og gott skipulag. Kemur þetta fram í fréttatilkynningu.
„Þetta samstarfsverkefni gerir Eik fasteignafélagi kleift að sækja fram á einu öflugasta atvinnu- og athafnasvæði landsins með öflugum og reynslumiklum aðilum. Verkefnið er liður í því að auka fjölbreytni eignasafns félagsins og taka virkan þátt í vexti íslensks atvinnulífs,“ segir Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri Eikar.
„Við erum stolt af því að leggja okkar af mörkum til að efla atvinnuuppbyggingu í Hafnarfirði, sem er orðið eitt mikilvægasta iðnaðar- og þjónustusvæði höfuðborgarsvæðisins,“ segir Óskar Hafnfjörð Auðunsson, frá Hamravöllum atvinnuhúsum.
Uppbyggingin mun styrkja atvinnulíf í Hafnarfirði enn frekar og stuðla að fjölgun starfa á svæðinu. Vellirnir eru í hraðri þróun, vel staðsettir og með greiðu aðgengi að Reykjanesbraut. „Það er afar ánægjulegt að sjá áframhaldandi vöxt og fjárfestingu á Völlunum. Uppbygging sem þessi skapar ný tækifæri fyrir fyrirtæki og stuðlar að fjölgun starfa í Hafnarfirði. Þetta verkefni endurspeglar þá miklu eftirspurn sem er eftir vönduðu atvinnuhúsnæði og öflugum rekstri á svæðinu,“ segir Valdimar Víðisson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, sem fagnar samstarfinu og framgangi verkefnisins.
ARMA Advisory, LOGOS og Venture Legal veittu aðilum ráðgjöf í viðskiptunum.