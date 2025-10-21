Sigmundur Davíð blandar sér í stóra fermingarfræðslumálið – „Stappar nærri sturlun“

„Við höfum séð dæmi um ótrúlega klámkennt kennsluefni fyrir börn niður í 7 ára, m.a. í skólum í Reykjavík en það að blanda slíku í fermingarfræðslu er yfirgangur að því marki að það stappar nærri sturlun,“ segir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, og blandar sér þar í umræðu um umdeilda kynfræðslu inni í fermingarfræðslu barna á Akureyri.
Akureyri.net greindi í fyrradag frá færslu sem faðir sá sig knúinn til að skrifa eftir að kynfræðingurinn Sigga Dögg mætti með fyrirlestur í fermingarfærslu dóttur hans. Segist faðirinn hafa sagt dóttur sína úr fermingarfræðslunni eftir að hún hafi setið þar undir tali fullorðinnar manneskju um mikilvægi sjálfsfróunar auk þess sem María mey hafi verið druslustimpluð.
Mjög skiptar skoðanir eru á meðal viðkomandi foreldra um þessa kynfræðslu sem börn þeirra fengu í fermingarfræðslunni, sumir líta hana jákvæðum augum. Sigmundur Davíð segir hins vegar:
„Þið hafið eflaust flest séð frásagnirnar af fermingarfræðslu á Akureyri. Því miður reyndist þetta allt rétt, eins súrrealískt og galið það er að 12-13 ára börn í FERMINGARFRÆÐSLU séu þar hvött til hinnar ýmsu tilraunastarfsemi í kynlífi og það í kirkju.
Í ofanálag eru Jesú, María mey, lærisveinarnir og María Magdalena svívirt með því að gera þau að persónum í klámsögu.“
„Þau viðbrögð sem ég hef séð til þessa frá prestum og öðrum sem svara fyrir málið eru síst til þess fallin að bæta það. Þar birtist fyrst og fremst forherðing, skætingur og útúrsnúningar,“ segir Sigmundur Davíð ennfremur.
Hann segir að sífellt yngri börn séu hvött til tilraunastarfsemi í kynlífi, jafnvel í fermingarfræðslu. Segir hann það til marks um raunveruleikarof í samtímanum að einhverjum þyki íhaldssamt að gera athugasemdir við þetta. Þjóðkirkjan þurfi að taka sér tak og ná einhverri tengingu við himinn eða jörð. Helst hvort tveggja.