fbpx
Mánudagur 13.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

30 ára morðgáta að leysast – Lindsay hvarf eftir að hún fór út í búð eftir kornflögum

Pressan
Mánudaginn 13. október 2025 19:30

Lindsay Rimer. Youtube-skjáskot.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Árið 1994 fór 13 ára gömul stúlka, Lindsay Rimer, út í hverfisbúðina (Spar) þar sem hún bjó í bænum Hebden Bridge, í Vestur-Jórvíkurskíri, til að kaupa kornflögur. Hún sneri aldrei heim eftir það.

Eftir nokkurra mánaða leit að Lindsay fannst lík hennar í áveituskurði, Rochdale Canal, í um þriggja kílómetra fjarlægð frá heimili hennar. Líkið hafði verið bundið við stein til þyngingar. Engin merki voru um kynferðisofbeldi gegn stúlkunni en það voru ummerki á hálsi hennar sem bentu til kyrkingar.

Rannsókn málsins fjaraði út en var tekin upp aftur löngu síðar. Í dag greindu breskir fjölmiðlar frá því að maður hefði verið handtekinn, grunaður um morðið á Lindsay. Maðurinn situr inni vegna annarra glæpa. Hann hefur neitað sök.

Systir Lindsay, Juliet Rimer, var aðeins eins árs gömul þegar Lindsay hvarf. Hún þekkti því ekki systur sína en hefur undanfarið lesið dagbækur og bréf hennar til að átta sig á því hvernig manneskja Lindsay var. Hún segir í viðtali við Sky News að upplifunin af því minni á hryllingsmynd:

„Sú staðreynd að ég hafi átt systur sem ég þekkti aldrei og var myrt, ég einfaldlega næ ekki að höndla það. Þetta hefur haft rosaleg áhrif á mig,“ segir Juliet.

Talsmaður lögreglu segir: „Við einsetjum okkur að gera allt sem við getum til fá réttlæti fyrir Lindsay og færa fjölskyldu hennar þau svör sem þau þurfa svo mikið að fá eftir öll þessi ár.“

Sjá einnig nánar á vef Metro.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 10 mínútum
30 ára morðgáta að leysast – Lindsay hvarf eftir að hún fór út í búð eftir kornflögum
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Fengu ekki lyfjaskírteini fyrir Wegovy – Hún þótti ekki nógu veik og honum hafði ekki tekist að léttast nóg
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Maður svaf í gámi og stolinn bíll fannst í gegnum staðsetningarbúnað
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Skjólstæðingur Brynjólfs sætir pyndingum – „Forstjóri Útlendingastofnunar hefur alið á óstjórn innan stofnunarinnar“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Kanadískur ferðamaður hneykslaður á bílastæðagjöldunum á Íslandi
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Haraldur vonlítill um að hægt sé að snúa þróuninni við – „Margir telja að nú sé að draga úr straumnum“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Náði ekki að klára áfanga við Háskóla Íslands og missti þannig réttinn til fæðingarstyrks námsmanna
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ferðin til Íslands stóðst ekki væntingar – Bakveikur ferðamaður fær endurgreitt

Mest lesið

Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Dóttir fyrrverandi stjörnuhjónanna nær óþekkjanleg eftir nefaðgerð og brjóstastækkun
„Mounjaro hefur haft hræðileg áhrif á mig sem mér hefði aldrei dottið í hug – Ég get ekki sagt neinum frá því“
Sextug kona lést í furðulegu slysi þegar hún var að þvo bílinn sinn

Nýlegt

Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Haraldur vonlítill um að hægt sé að snúa þróuninni við – „Margir telja að nú sé að draga úr straumnum“
Wilshere á að snúa gengi Luton við
Náði ekki að klára áfanga við Háskóla Íslands og missti þannig réttinn til fæðingarstyrks námsmanna
Ferðin til Íslands stóðst ekki væntingar – Bakveikur ferðamaður fær endurgreitt
Færast nær því að losa sig við Lewandowski
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Bogi Nils: Ísland gæti endað í flokki með ríkjum sem við viljum ekki bera okkur saman við
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Hart deilt á lausagöngubann katta á Húsavík – „Það er allt fullt af ógeðismúsum hérna“

Hart deilt á lausagöngubann katta á Húsavík – „Það er allt fullt af ógeðismúsum hérna“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Þetta eru gíslarnir sjö sem Hamas sleppti í morgun
Fréttir
Í gær
Umdeilt einbýlishús fær að rísa á Seltjarnarnesi – Átti upphaflega að vera sambýli – Eitt orð hafði úrslitaáhrif
Fréttir
Í gær

Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólk fjúkandi reitt út í Ölmu

Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólk fjúkandi reitt út í Ölmu
Fréttir
Í gær

Snorri Másson kjörinn varaformaður Miðflokksins

Snorri Másson kjörinn varaformaður Miðflokksins
Fréttir
Í gær
Karen minnir á staðreyndir um hælisleitendur – Fer fækkandi
Fréttir
Í gær

Villi Birgis eys Kristján Loftsson lofi – „Það eru fleiri svona menn sem vantar í íslenskt samfélag“

Villi Birgis eys Kristján Loftsson lofi – „Það eru fleiri svona menn sem vantar í íslenskt samfélag“
Fréttir
Í gær
Fékk símann aldrei til baka úr viðgerð en var allt of seinn að gera eitthvað í því
Fréttir
Í gær
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Telur að Eystrasaltsríkin ofmeti vernd NATO gegn Rússum

Telur að Eystrasaltsríkin ofmeti vernd NATO gegn Rússum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sverrir Einar ætlar í skaðabótamál við ríkið – Segir fordæmalaust einelti lögreglumanns og afskiptaleysi yfirmanna hans „í reynd banabiti B5“

Sverrir Einar ætlar í skaðabótamál við ríkið – Segir fordæmalaust einelti lögreglumanns og afskiptaleysi yfirmanna hans „í reynd banabiti B5“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Valtý rak í rogastans yfir aðdróttunum, níði og óhróðri gegn sér
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ákærður fyrir stórfellt fíkniefnabrot eftir leit í bílskúr
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum

Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Ég hef ekkert sérstaklega vinsælar skoðanir en ég reyni að setja það í grínbúning“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Viðurkenningarhátíð Jafnvægisvogarinnar 2025 – Jafnrétti er ákvörðun
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Svarar Elliða og segir að mögulega hafi mógðunargirnin byrjað hjá stjórnmálamönnum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vann 10 milljónir í kvöld – „Er þetta símahrekkur?“

Vann 10 milljónir í kvöld – „Er þetta símahrekkur?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Sósíalistar argir út af friðarverðlaunum Nóbels – „Machado er ekki friðarsinni“

Sósíalistar argir út af friðarverðlaunum Nóbels – „Machado er ekki friðarsinni“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Kristinn ómyrkur í máli gagnvart RÚV og Sýn – „12 eldislaxar. Það er allt og sumt“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Skilur ekkert í Sósíalistum og Flokki fólksins – Samþykktu í meirihluta sölu á borgarlandi sem þeir mótmæltu í minnihluta

Skilur ekkert í Sósíalistum og Flokki fólksins – Samþykktu í meirihluta sölu á borgarlandi sem þeir mótmæltu í minnihluta
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Áminning Ómars stendur óhögguð – Ofrukkaði skjólstæðing og hringdi í pabba hennar þegar hún hætti að svara honum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ferðamaður komst að falli Play í morgun og á ekki pening fyrir gistingu – „Ég er að hugsa um að sofa í bílnum“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ásakanir ganga á víxl meðal fasteignasala og byggingafélagsins – Á milli stendur ekkja sem er búin að selja ofan af sér

Ásakanir ganga á víxl meðal fasteignasala og byggingafélagsins – Á milli stendur ekkja sem er búin að selja ofan af sér
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Réðist á tvö börn á kjúklingastað í Reykjavík – „Lítið sem ekkert tilefni“

Réðist á tvö börn á kjúklingastað í Reykjavík – „Lítið sem ekkert tilefni“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Reglur borgarinnar um afmælishópa vekja hneykslun og hlátur
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Borgarkona óskar eftir sveitavini – „Vön að sofa í bílnum svo engin þörf á húsakosti“