Setti heimsmet í að hlaupa á fjórum fótum

Hinn tuttugu og tveggja ára gamli Japani, Ryusei Yonee, setti á dögunum nýtt heimsmet í 100 metra spretthlaupi. Hlaupið var þó ekki á tveimur jafnfljótum heldur á fjórum.
Hið nýja heimset Yonee er 14.55 sekúndur og sló hann þar með þriggja ára gamalt met Bandaríkjamannsins Collin McClure sem hljóðaði upp á 15.66 sekúndur.
Yonee þakkar hæfni sína í greininni því að hann hefur alla tíð haft mikinn áhuga á dýrum og æft sig í því að hreyfa sig eins og þau frá unga aldri. Segir Japaninn ungi að hann sé hvergi nærri hættur og stefni að því að bæta tíma sinn enn frekar.