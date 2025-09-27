fbpx
Laugardagur 27.september 2025

Setti heimsmet í að hlaupa á fjórum fótum

Laugardaginn 27. september 2025 19:30

Hinn tuttugu og tveggja ára gamli Japani, Ryusei Yonee, setti á dögunum nýtt heimsmet í 100 metra spretthlaupi. Hlaupið var þó ekki á tveimur jafnfljótum heldur á fjórum.

Hið nýja heimset Yonee er 14.55 sekúndur og sló hann þar með þriggja ára gamalt met Bandaríkjamannsins Collin McClure sem hljóðaði upp á 15.66 sekúndur.

Yonee þakkar hæfni sína í greininni því að hann hefur alla tíð haft mikinn áhuga á dýrum og æft sig í því að hreyfa sig eins og þau frá unga aldri. Segir Japaninn ungi að hann sé hvergi nærri hættur og stefni að því að bæta tíma sinn enn frekar.

Hér má sjá myndband af methlaupinu

