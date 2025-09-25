fbpx
Fimmtudagur 25.september 2025

Yfirlýsing frá N1 vegna málsins á Hvolsvelli

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 25. september 2025 14:37

Magnús Hafliðason, framkvæmdastjóri N1. Mynd: DV/KSJ

Magnús Hafliðason, framkvæmdastjóri N1, hefur sent yfirlýsingu til fjölmiðla vegna atviks sem varðar áfengissölu til ungmenna undir áfengiskaupaaldri í söluskála N1 í gær. Ungmennin eru nemendur við MH og voru í skólaferð um Njáluslóðir á Suðurlandi, en atvikið var kært til lögreglu. RÚV greindi fyrst frá málinu.

Magnús segir í yfirlýsingu sinni að þarna hafi orðið atvik sem litið sé alvarlegum augum og gripið verði til aðgerða sem tryggi að slíkt endurtaki sig ekki. Yfirlýsingin er eftirfarandi:

„Við hjá N1 leggjum mikla áherslu á að sala áfengis fari ávallt fram í samræmi við lög og reglur.

Í þessu tilviki urðu mistök sem við lítum alvarlegum augum. Við höfum þegar rætt málið við viðkomandi starfsfólk og skerpt á verklagi þannig að sambærilegt atvik endurtaki sig ekki. Okkar megináhersla er að draga lærdóm af þessu og tryggja að þau sem við veitum þjónustu geti ávallt treyst okkur.“

Sjá einnig: Meint áfengissala til ungmenna í söluskála N1 til skoðunar – „Þurfum að átta okkur á því hvað raunverulega gerðist“

 

Guðrún hjólar í meirihlutann í borginni og segir að Áslaug Arna yrði frábær borgarstjóri

Rýnir í óvænta yfirlýsingu Bandaríkjaforseta – „Mér finnst svolítið eins og Trump sé að afhenda Evrópu Úkraínuvandamálið“

Einar Sveinbjörnsson um óveðrið í aðsigi – Ekki góðar fréttir ef nýmynduð lægðin „gleypi“ fellibylinn

Sýkingin var í rófustöppunni – Vont bragð af henni og vond lykt
Hildur um Charlie Kirk og tjáningarfrelsið: „Hélt á lofti skoðunum sem ganga gegn gildum fjölda fólks“

Lést í bílslysi við gatnamót Vatnagarða og Sundagarða
Ölgerðin afhendir 15 milljónir króna í söfnun fyrir Bryndísarhlíð
Breskir ráðamenn bregðast við ummælum Trump – Harðneita því að borgarstjórinn í London ætli að innleiða Sharia-lög

Leyniskytta skaut að minnsta kosti þrjá til bana í Dallas

Einar Bárðar segir fréttir um dagsektir „sérstakar“ – „Fulltrúar Eflingar vilja ekki ræða við SVEIT en senda svo pillur“
Telja að Rússar hafi gert GPS-árás á flugvél spænska varnarmálaráðherrans
Hefur áhyggjur af hallarekstri Hafnarfjarðarbæjar – „Getur ekki gengið til lengdar“

Samfylking og Viðreisn gætu myndað tveggja flokka meirihluta samkvæmt nýrri könnun
Bjarni óttast hrun í sölu nýrra bíla: „Skattahækkun á ökutæki hærri en hækkun veiðigjalda”
Lá í blóði sínu á hjólastíg og hjálmurinn mölbrotinn – „Hættulegustu farartækin í umferðinni“
Líkur á eldingaveðri á sunnanverðu landinu í dag

Segja erlenda glæpahópa þvætta fé í gegnum spilakassa hérlendis

Sláandi afhjúpun Kveiks á starfsemi snyrtistofa – Skortur á starfsleyfum og þrifnaði og grunur um vinnumansal og vændi
Móðir með kaupfíkn myrti fjölskyldu sína – Sagði það „glæp gegn mannkyni“ að fá ekki að eyða peningum

Uppgangur á snyrtistofumarkaðnum í Reykjavík á sér myrkar hliðar
Íslendingar græða minnst á að mennta sig – Launin hækka um þetta mikið við háskólagráðuna
Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina

Neyðarlending á Keflavíkurflugvelli vegna veikinda farþega

Dagsetning komin á réttarhöld í Súlunesmálinu
