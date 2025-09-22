fbpx
Mánudagur 22.september 2025

Lögreglan lýsir eftir Karli

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 22. september 2025 22:08

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Karli Helgasyni, 78 ára, búsettum í Kópavogi. Karl hefur til umráða bifreiðina JTD56, sem er ljósgrár Suzuki.

„Karl, sem er grannvaxinn, gráhærður og 165 sm á hæð, er klæddur í svarta Icewear úlpu, svartar buxur og svarta skó. Karl hefur glímt við veikindi og á það til að villast í akstri,“ segir í tilkynningu.

Eru þau sem geta gefið upplýsingar um ferðir Karls, eða vita hvar hann er að finna, vinsamlegast beðin um að hafa tafarlaust samband við lögregluna í síma 112.

