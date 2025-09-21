Starfsmaður stal ómetanlegu armbandi faraós – Endaði í bræðslupottinum

Starfsmaður safns í Egyptalandi stal ómetanlegu armbandi frá fornöld. Ekki nóg með það þá var armbandið brætt og eyðilagt.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.
Armbandinu var stolið þann 9. september af Egypska safninu í Kaíró, höfuðborg Egyptalands. Var það sérfræðingur í varðveislu og björgun fornminja sem stal því.
Armbandið var um 3 þúsund ára gamalt, í eigu konungsins Amenemope sem ríkti í Egyptalandi árin 1001 til 992 fyrir Krist.
Talið er að sérfræðingurinn fingralangi hafi haft samband við silfursmið sem seldi armbandið til gullsmiðs sem seldi það áfram til starfsmanns gullvinnslu sem bræddi það og blandaði saman við aðra gripi. Verðið sem þjófurinn fékk fyrir þýfið var um 4 þúsund dollarar, eða tæplega hálf milljón króna, langt undir verðmæti gripsins.
Að sögn egypska ráðuneytis ferðamennsku og fornaldarmuna þá hafa allir þeir fjórir sem komu að þjófnaðinum verið handteknir og játað glæpinn.
Áður en málið komst upp og ljóst var að armbandið var horfið ofan í bræðsluofn hafði verið lýst eftir því á flugvöllum, við hafnir og landamærastöðvar Egyptalands til að reyna að hindra að munurinn kæmist úr landi.