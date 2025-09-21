fbpx
Sunnudagur 21.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Helgi Hrafn keypti forláta flíspeysu fjármálaráðherra

Kristinn H. Guðnason
Sunnudaginn 21. september 2025 17:30

Helgi Hrafn hreppti gripinn.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Helgi Hrafn Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður Pírata, hefur eignast forláta flíspeysu Daða Más Kristóferssonar fjármálaráðherra. Peysan var boðin upp á landsþingi Viðreisnar í gær.

Eva Pandora Baldursdóttir, sambýliskona Helga Hrafns og annar fyrrverandi þingmaður Pírata, greinir frá þessu á samfélagsmiðlum. En hún gekk í Viðreisn fyrir tæpu ári síðan.

„Nýjasta tískubylgjan í íslenskum stjórnmálum,“ segir Eva Pandora í færslunni og birtir mynd af Helga Hrafni í téðum klæðnaði.

Ýmsir munir voru boðnir upp til styrktar flokknum í gærkvöldi á landsþinginu, sem er það fjölmennasta hingað til og er haldið á Grand Hotel. Þar á meðal þessi flíspeysa sem Daða Má var bannað að klæðast í kosningabaráttunni síðustu.

Á meðal þess sem boðið var upp var söguganga Maríu Rutar Kristinsdóttur um Vestfirði, stefnumót á Moulan Rouge með Ingvari Þóroddssyni og dómarafatnaður Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur úr Ísland Got Talent.

Mikið stuð var á þinginu í gærkvöldi og dansað fram á nótt. María Rut var veislustjóri og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hélt hátíðarræðu. DJ Jón Gestur þeytti skífum og Selma Björnsdóttir tók Eurovision syrpu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Helgi Hrafn keypti forláta flíspeysu fjármálaráðherra
Fréttir
Fyrir 31 mínútum
Starfsmaður stal ómetanlegu armbandi faraós – Endaði í bræðslupottinum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Lögreglan á Vestfjörðum fær á baukinn fyrir lélega gervigreindarmynd – Fimm fætur og ekkert höfuð
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Kneecap bannaðir í Kanada
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Umdeildar mávavarnaraðgerðir í Suðurnesjabæ – Vængbrotna og drepast – „Óþarfi að slasa dýrið!“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Sauð upp úr á Ísafirði – Ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Bretar og Kanadamenn viðurkenna Palestínu sem ríki
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Þýskur ráðherra húðskammar Íslendinga og aðrar sniðgönguþjóðir í Eurovision – „Breytir hátíð umburðarlyndis í réttarhöld“

Mest lesið

Hjón grétu saman á Íslandi – Aldrei séð eins marga „samfélagsmiðla ferðamenn“ áður
Formaður VM fjallar um ágreining útgerðarmanna – „Ég hef ekki sjálfur þurft að glíma við Binna blanka“
Hjónin sem urðu fyrir fordómum í Keflavík stækka við sig – „Þetta kaffihús er ekki aðeins okkar… það er líka þitt“
Kim Kardashian aðeins í demöntum á forsíðu franska Vogue
Læsti eiginkonu sína úti eftir að hann kom heim og sá hvað hún hafði gert

Nýlegt

Myrti ástkonuna með hrottafengnum hætti með hamri- „Hún tók allt frá mér“
„Þetta eru veiðigjöld bankakerfisins“
Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn
Lúxus sveitasetur á Suðurlandi til sölu á 700 milljónir
Formaður VM fjallar um ágreining útgerðarmanna – „Ég hef ekki sjálfur þurft að glíma við Binna blanka“
Jóhann botnar ekki í fólki sem tuðar yfir þessu – „Hef aldrei skilið þessa umræðu“
Hjónin sem urðu fyrir fordómum í Keflavík stækka við sig – „Þetta kaffihús er ekki aðeins okkar… það er líka þitt“
Kærastinn kom henni í opna skjöldu með bónorði í London
Rýndu í umdeild orð formannsins í Vesturbænum: Telur að menn hafi ekki séð svo slæma stöðu fyrir – „Færð bara skrýtin ummæli á þessum tímapunkti“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Hjónin sem urðu fyrir fordómum í Keflavík stækka við sig – „Þetta kaffihús er ekki aðeins okkar… það er líka þitt“
Fréttir
Í gær

Maður sem stökk fram af svölum til að fremja sjálfsvíg – Lenti á eldri konu og er sakaður um manndráp

Maður sem stökk fram af svölum til að fremja sjálfsvíg – Lenti á eldri konu og er sakaður um manndráp
Fréttir
Í gær
Ívar þurfti að krefjast fjárnáms til að fá greiddar miskabætur frá manni sem kallaði hann veiðiþjóf – „Rétt skal vera rétt“
Fréttir
Í gær
Verkalýðsfélag í Hafnarfirði segist ekki standa í neinu samsæri – „Fyrir neðan virðingu kjörinna fulltrúa“
Fréttir
Í gær

Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn

Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn
Fréttir
Í gær

Sólveig Anna hæðist að svari Einars Bárðarsonar – „Gæti verið efni í spennandi sálfræðitrylli“ 

Sólveig Anna hæðist að svari Einars Bárðarsonar – „Gæti verið efni í spennandi sálfræðitrylli“ 
Fréttir
Í gær
Íslendingur sagður hafa myrt konu á sjötugsaldri í Stokkhólmi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Palestínsk kona á Íslandi krefst lögskilnaðar frá eiginmanni sínum

Palestínsk kona á Íslandi krefst lögskilnaðar frá eiginmanni sínum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ljóst að hræðilegir atburðir áttu sér stað á heimili unga drengsins í Hafnarfirði
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir foreldra horfa til Langanesbyggðar í leit að kyrrð og ró
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Forstöðumenn lýsa fullum stuðningi við framkvæmdastjóra og stjórn Sólheima

Forstöðumenn lýsa fullum stuðningi við framkvæmdastjóra og stjórn Sólheima
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Flóttakona mátti ekki rifta leigusamningi í Mosfellsbæ – Heimilið í heimalandinu lagt í rúst og bróðir hennar drepinn

Flóttakona mátti ekki rifta leigusamningi í Mosfellsbæ – Heimilið í heimalandinu lagt í rúst og bróðir hennar drepinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Líkfundur í Hafnarfirði
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vilhjálmur sakar ríkisstjórnina um svik við verkafólk – „Allt að 15% lakari lífeyrisréttindi“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Áratuga aðgerðaleysi borgarinnar bjargaði bakhúsi sem reist var í óleyfi

Áratuga aðgerðaleysi borgarinnar bjargaði bakhúsi sem reist var í óleyfi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lögreglan leitar að þessum manni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Talibanar sleppa eldri breskum hjónum – Eiginmaðurinn var hlekkjaður og barinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ísland gegnir formennsku í Norræna blaðamannasambandinu í fyrsta skipti
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Dívurnar Linda Pé og Margrét Jónasar tókust á fyrir dómi – „Bið þig um að fjarlægja strax“

Dívurnar Linda Pé og Margrét Jónasar tókust á fyrir dómi – „Bið þig um að fjarlægja strax“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vegglistaverk í miðbænum eyðilagt – „Hafi þeir eintóma skömm fyrir“

Vegglistaverk í miðbænum eyðilagt – „Hafi þeir eintóma skömm fyrir“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dr. Helgi Páll ráðinn til að stýra gervigreind hjá Snjallgögnum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

The Ultimate Eagles koma til Íslands í fyrsta skipti

The Ultimate Eagles koma til Íslands í fyrsta skipti
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þingmaður Miðflokksins vill gera þessa tilraun áður en splæst er í „dýrustu samgönguframkvæmd Íslandssögunnar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vinkonur á sjötugsaldri lentu í rifrildi á Benidorm – Sú eldri lifði það ekki af
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Flestir raða vitlaust í uppþvottavélina – Svona á að gera það

Flestir raða vitlaust í uppþvottavélina – Svona á að gera það
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fyrrverandi heilbrigðisráðherra hæðist að kerfinu – „Væri ekki bara skilvirkast að láta grafa mig strax“

Fyrrverandi heilbrigðisráðherra hæðist að kerfinu – „Væri ekki bara skilvirkast að láta grafa mig strax“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fór ekki eftir fyrirmælum og ók á starfsmann við malbikun
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Slapp við að greiða dagsektir vegna mistaka MAST