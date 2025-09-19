Lögreglan leitar að þessum manni

Í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að hún leiti að manni vegna máls sem hún er með til rannsóknar. Myndir af manninum má sjá hér fyrir neðan.
Í tilkynningunni segir lögreglan óski eftir að ná tali af manninum. Sé hann vinsamlegast beðinn um að hafa samband við lögreglustöðina á Hverfisgötu 113-115 í Reykjavík í síma 444 1000.
Ef einhverjir þekkja til mannsins, eða vita hvar hann er að finna, eru hinir sömu einnig beðnir um að hringja í lögregluna, en upplýsingum má jafnframt koma á framfæri í tölvupósti á netfangið 9314@lrh.is.