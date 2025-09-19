fbpx
Föstudagur 19.september 2025

Líkfundur í Hafnarfirði

Ágúst Borgþór Sverrisson
Föstudaginn 19. september 2025 14:22

Maður fannst látinn á opnu svæði í Hafnarfirði í dag. Að sögn Skúla Jónssonar, yfirlögregluþjóns á lögreglustöð 2, var tilkynnt um atvikið kl. 12:18 í dag.

Þar sem um mannslát er að ræða er málið sjálfkrafa komið inn á borð miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og segist Skúli ekki hafa með málið að gera lengur.

Varðandi viðbúnað á staðnum segir Skúli að hann hafi verið nokkur. Tveir lögreglubílar frá stöðinni, tæknideildarbíll og rannsóknarlögreglumenn frá miðlægri rannsóknardeild fóru á vettvang. Samkvæmt öðrum heimildum var einnig sjúkrabíll á vettvangi.

Aðspurður segir hann hins vegar að ekkert bendi til saknæms athæfis varðandi lát mannsins.

Ath: Ranglega var greint frá því að líkið hefið fundist í íbúðarhúsnæði í Hafnarfirði. Er beðist velvirðingar á því. 

