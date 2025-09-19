Forstöðumenn lýsa fullum stuðningi við framkvæmdastjóra og stjórn Sólheima

Fimm forstöðumenn á Sólheimum í Grímsnesi birtu í dag stuðningsyfirlýsingu við framkvæmdastjóra Sólheima, stjórnarformann og stjórn í aðsendri grein á Vísi.
Tilefnið er nýleg umfjöllun Vísis um gagnrýni fráfarandi starfsmanns sem lýsti eitruðu andrúmslofti innan Sólheima, samskipti við framkvæmdastjóra hafi verið erfið, starfsfólki verið bolað úr starfi og ekki hlustað á raddir starfsfólks.
„Af tilefni þeirrar umfjöllunar sem nýverið hefur birst um stjórn, stjórnarformann og framkvæmdastjóra Sólheima teljum við bæði rétt og skylt að stíga fram og gera grein fyrir afstöðu okkar,“ segir í upphafi greinarinnar.
Fram kemur að undir Sólheimum starfi þrjár sjálfseignarstofnanir; Styrktarsjóður Sólheima ses, Sólheimasetur ses og Sólheimar ses. Sú félagsþjónusta sem hefur verið til umfjöllunar heyrir undir Sólheima ses.
„Í ársbyrjun lá fyrir að rekstur Sólheima ses stæðist ekki þau markmið sem sett höfðu verið. Sérstaklega vó þungt að framlög frá Bergrisanum höfðu dregist verulega saman á milli ára. Á sama tíma jókst launakostnaður og stöðugildum fjölgaði, meðal annars vegna styttingar vinnuvikunnar og aukinnar þjónustuþarfar.
Í ljósi alvarlegrar fjárhagsstöðu tók stjórn Sólheima þá ákvörðun að ráða Kristínu Albertsdóttur á ný sem framkvæmdastjóra Sólheima. Kristín hafði áður gegnt starfi framkvæmdastjóra með góðum árangri og sinnt þá meðal annars því krefjandi verkefni að rétta af rekstur Sólheima ses.
Samskipti okkar við Kristínu Albertsdóttur framkvæmdastjóra og Sigurjón Þórisson stjórnarformann hafa verið fagleg, jákvæð og uppbyggileg.
Við undirrituð lýsum við hér með yfir fullum stuðningi við framkvæmdastjóra Sólheima, stjórnarformann og stjórn.“
Undir þetta rita fimm forstöðumenn innan Sólheima.