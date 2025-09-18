fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

Fór ekki eftir fyrirmælum og ók á starfsmann við malbikun

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 18. september 2025 20:23

Mynd frá lokunarpósyi Colas sem ökumaðurinn hunsaði algerlega. Mynd: Colas

Ekið var á starfsmann malbikunarfyrirtækisins Colas í gær þegar hann var við störf við malbikunarframkvæmdir á þjóðvegi 1 inn að Grundartanga. Var starfsmaðurinn að sinna lokunarpósti vegna framkvæmdanna þegar ökumaður sem sinnti ekki fyrirmælum starfsmannsins ók á hann og stakk síðan af. Starfsmaðurinn slasaðist ekki alvarlega en litlu mátti muna.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Colas.

Í tilkynningunni segir að í gær og í dag vinni Colas við malbikunarframkvæmdir á þjóðvegi 1 inn að Grundartanga. Á meðan sé umferð beint í gegnum Akrafjallsveg en þau sem eigi erindi á Grundartanga sé hleypt í gegnum lokunarpósta.

Í gær hafi hins vegar ökumaður á BMW bifreið ákveðið að hunsa allar lokanir og aka áfram.

Ökumaðurinn hafi komið frá Akranesi og þar hafi verið merki um að hægri beygja væri bönnuð. Á veginum séu skýr merki um lokun sem og keilur. Ökumaðurinn hafi hunsað merkingar og ekið inn fyrir lokunarskiltin á öfugum vegarhelming og inn á vinnusvæðið. Þar hafi umræddur starfsmaður rétt út höndina og gefið ökumanninum merki um að stöðva. Starfsmaðurinn hafi veifað og náði augnsambandi við ökumanninn sem í stað þess að stöðva hafi gefið í og ekið á hönd starfsmannsins með þeim afleiðingum að slinkur hafi komið á höndina. Starfsmaðurinn verði frá vinnu í einhverja daga. Ökumaðurinn hafi síðan flúið af vettvangi.

Colas segir að sem betur fer hafi starfsmaðurinn ekki slasast alvarlega en litlu mátt muna. Atvikið hafi verið kært til lögreglu.

Segir að lokum í tilkynningunni að atvikið sýni að störf fólks á vegum úti geti verið hættuleg. Colas brýni fyrir ökumönnum að fara varlega nærri framkvæmdasvæðum enda sé líf fólks í húfi.

