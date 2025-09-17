fbpx
Með stútfullan farangur af fíkniefnum og sterum – Geymdi amfetamínbasa í tveimur vínflöskum

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 17. september 2025 16:30

Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti.

Héraðssaksóknari hefur ákært rúmlega fertugan Pólverja fyrir annars vegar stórfellt fíkniefnabrot og hins vegar fyrir brot gegn lögum um bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum.

Allt snýst þetta um flugferð mannsins frá Gdansk í Póllandi til Keflavíkurflugvallar fimmtudaginn 24. apríl á þessu ári. Í fyrri ákærulið er maðurinn sakaður um að flutt inn til landsins 2.000 ml af amfetamínbasa, að styrkleika 44-53%. Þessi fíkniefni geymdu maðurinn í tveimur vínflöskum. Þetta samsvarar um einu kg af hreinu amfetamíni og um tíu þúsund neysluskömmum.

Hins vegar er maðurinn ákærður fyrir að hafa haft í ferðatöskunni töluvert magn af alls konar frammistöðubætandi efnum og lyfjum, meðal annars 30 stykki af óþekktum steratöflum, 30 ml af Testosoron, 84 stykki af Anastrol töflum og margt fleira.

Málið var þingfest við Héraðsdóm Reykjaness í lok síðasta mánaðar.

