fbpx
Mánudagur 15.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 15. september 2025 19:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrr í dag var greint frá því að síbrotamaðurinn Mohamad Khourani hefur afsalað sér alþjóðlegri vernd, en hann afplánar nú átta ára dóm sem hann hlaut í fyrra fyrir manndrápstilraun og fleiri brot. Hann hefur hlotið fimm refsidóma hérlendis.

Þetta þýðir að Khourani sem hlaut alþjóðlega vernd, getur, samkvæmt ákvæðum í lögum um fullnustu refsinga, losnað við helming refsingar sinnar en þarf að yfirgefa landið og má ekki koma hingað aftur í tiltekinn tíma, alls 30 ár. Verjandi hans segir hann engan áhuga á að snúa hingað aftur.

Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, félags fanga og annarra áhugamanna um bætt fangelsismál og betrun, vill fara aðra leið og náða Khourani nú þegar og senda hann úr landi.

Ástæðan er einföld að mati Guðmundar Inga, sem segir að samkvæmt ofangreindu muni Khourani sitja inni hér á landi til ársins 2028, en þá verði hann sendur úr landi og hljóti endurkomubann.

„Ef það á að bíða með brottvísun þar til eftir þrjú ár mun það kosta íslenskt samfélag um hálfan milljarð króna til viðbótar. Nú þegar hefur það kostað íslenska ríkið um 200 milljónir að vista viðkomandi hér á landi og mun þá að óbreyttu bætast við um hálfur milljarður enda mikill mannafli verið settur í þessa eina vistun. Til samanburðar er þarna um að ræða helmingi hærri upphæð en sú viðbót sem ríkisstjórnin ákvað nýverið að veita Fangelsismálastofnun til að mæta rekstrarvanda og halda úti fangavarðaskólanum fyrir næsta ár.“

Bendir Guðmundur Ingi á að hálfur milljarður myndi einnig nægja til að fjármagna starfsemi Afstöðu – réttindafélags í áratug.

„Þessi fjármunir gætu farið í forvarnir, stuðning og raunverulegt öryggi fyrir samfélagið í stað þess að verja þeim í að halda einum einstaklingi í fangelsi árum saman sem hvort sem er verður vísað úr landi og hefur samþykkt endurkomubann. Fyrir utan allt þetta er maðurinn fárveikur einstaklingur sem á ekki að vera í fangelsi. Það eru fá rök sem eru fyrir því að íslenskt samfélag beri slíkan kostnað þegar niðurstaðan liggur fyrir, að hann hafi afsalað sér alþjóðlegri vernd.“

Hvetur Guðmundur Ingi Þorbjörgu Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra til að náða Kourani og senda hann úr landi með endurkomubann „strax á morgun og nota þá fjármuni sem ella munu fara í vistun hans hér á landi í etthvað gagnlegra, eins og til dæmis að styðja við starfsemi Afstöðu.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
MAST beitti bónda of mikilli hörku – Tók sig loksins á eftir langan tíma
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Furðar sig á því að geta fengið íslenskt vodka á lægra verði í Bandaríkjunum en í Fríhöfninni
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
„Ég er með fullt af skoðunum sem stangast á við skoðanir þessa gaurs“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Conor McGregor hættir við forsetaframboð – Sá fram á rothögg
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Hryllingurinn við Skyggnisbraut fyrir dóm – Hamed ákærður fyrir manndrápstilraun
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Vendingar í stóra skákborðsmálinu – Páli í Pólaris gert að greiða hálfa milljón í viðbót
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Er þétta lélegasti svikapóstur undanfarinna missera? – „Þú ert undirorpinn ýmsum lagalegum málsmeðferðum“

Mest lesið

Gagnagrunnur um þá sem „smætta“ dauða Charlie Kirk skráður á Íslandi – Hvetja til uppsagna
Vikan á Instagram: „Hotmömmubikinígellustælar, það má líka“
Drake hissa yfir brjóstastærð Guggu
„Mig langar að skora á Kastljósið að bjóða mér og Ölmu Möller að ræða málin“
Manst þú eftir drengnum í Tortímandanum? Svona lítur hann út í dag

Nýlegt

Komst að því að maðurinn sem hún bjó hjá var dæmdur barnaníðingur
Manndráp í Hlíðarhjalla árið 2005: „Átti að vera skemmtilegt kvöld í góðum vinahóp en endaði hræðilega“
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær
Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar
MAST beitti bónda of mikilli hörku – Tók sig loksins á eftir langan tíma
Starf Amorim ekki í hættu
Furðar sig á því að geta fengið íslenskt vodka á lægra verði í Bandaríkjunum en í Fríhöfninni
Svona er dagskráin í umspilinu um sæti í Bestu deildinni
Sjaldséð sjón: Mary-Kate og Ashley létu sjá sig
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Kourani verður vísað úr landi þegar hann losnar úr fangelsi
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Leggja til að Ísrael keppi undir hlutlausum fána í Eurovision – Til að komast hjá „niðurlægjandi brottrekstri“

Leggja til að Ísrael keppi undir hlutlausum fána í Eurovision – Til að komast hjá „niðurlægjandi brottrekstri“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Gagnagrunnur um þá sem „smætta“ dauða Charlie Kirk skráður á Íslandi – Hvetja til uppsagna
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Líkt og 6,7 milljónir bíla væru teknir úr umferð í heilt ár 
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Stefán undrast stríðsæsing í tali íslenskra ráðamanna – „Mér finnst tónninn í þessari skýrslu vera afskaplega furðulegur“

Stefán undrast stríðsæsing í tali íslenskra ráðamanna – „Mér finnst tónninn í þessari skýrslu vera afskaplega furðulegur“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Íslenskur sérfræðingur hefur efasemdir um sönnunargögn í einu alræmdasta fjöldamorðingjamáli Bretlands

Íslenskur sérfræðingur hefur efasemdir um sönnunargögn í einu alræmdasta fjöldamorðingjamáli Bretlands
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Níðingurinn sem er grunaður í hvarfi Madeleine að losna úr fangelsi – Neitar að vera yfirheyrður vegna málsins
Fréttir
Í gær

Ný rannsókn sýnir að andlitsgrímurnar úr covid faraldrinum eru „tifandi tímasprengja“

Ný rannsókn sýnir að andlitsgrímurnar úr covid faraldrinum eru „tifandi tímasprengja“
Fréttir
Í gær
Veistu hvað það eru margir maurar í heiminum? – Þeir eru mjög margir
Fréttir
Í gær
„Sársaukafull áminning um hversu hættulegir mislingar geta verið“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ráðgátan loksins leyst – Hvarf fyrir sex árum með leikjatölvuna í gangi og símann í hleðslu

Ráðgátan loksins leyst – Hvarf fyrir sex árum með leikjatölvuna í gangi og símann í hleðslu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Farþegi stökk fyrir borð til að flýja 2 milljón króna spilaskuld

Farþegi stökk fyrir borð til að flýja 2 milljón króna spilaskuld
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Jóhannes Valgeir látinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Við höfum lagt áherslu á að Grindavík sé hluti af framtíðinni en ekki fortíðinni“

„Við höfum lagt áherslu á að Grindavík sé hluti af framtíðinni en ekki fortíðinni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vísbendingar um að morðingi Charlie Kirk hafi verið yst til hægri á hinu pólitíska litrófi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Manndráp í Hlíðarhjalla árið 2005: „Átti að vera skemmtilegt kvöld í góðum vinahóp en endaði hræðilega“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Söng lag Britney af innlifun undir stýri og velti bílnum um leið
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ólína verulega ósátt við athugasemdir frá Akureyri – „Það vekur furðu að verða vitni að annarri eins þröngsýni“

Ólína verulega ósátt við athugasemdir frá Akureyri – „Það vekur furðu að verða vitni að annarri eins þröngsýni“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Miðflokkurinn vill leita að olíu og gasi – Beri það árangur sé hægt að útrýma verðtryggingunni

Miðflokkurinn vill leita að olíu og gasi – Beri það árangur sé hægt að útrýma verðtryggingunni
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Kvörtunum vegna Reykjavíkurflugvallar hefur fjölgað hratt – Umsókn um nýtt starfsleyfi verið meira en ár í vinnslu
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Mislingafaraldurinn í Evrópu heldur áfram að geisa – Óbólusettir í mestri hættu

Mislingafaraldurinn í Evrópu heldur áfram að geisa – Óbólusettir í mestri hættu
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Blaðamaður Morgunblaðsins ósáttur við viðbrögð við morðinu á Kirk – Einn sagði við Snorra Másson að hann væri næstur
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þetta vitum við um hinn handtekna – 22 ára og heitir Tyler Robinson
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Jón Kaldal: „Þessi furðulega meðvirkni með fúskurum verður að hætta”

Jón Kaldal: „Þessi furðulega meðvirkni með fúskurum verður að hætta”
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Segjast hafa gómað skotmann Charlie Kirk – Faðir skotmannsins hafi sannfært hann um að gefa sig fram

Segjast hafa gómað skotmann Charlie Kirk – Faðir skotmannsins hafi sannfært hann um að gefa sig fram
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Forstjóri Play boðaði til starfsmannafundar
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Nígeríska brúðurin greinir frá því hvers vegna hjónin völdu Ísland – „Ísland við elskum þig svo mikið“