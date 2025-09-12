fbpx
Föstudagur 12.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Fyrrum FBI-fulltrúi: Morðingi Charlie Kirk alls „enginn viðvaningur“

Ritstjórn DV
Föstudaginn 12. september 2025 09:27

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Leitin að morðingja bandaríska hægrimannsins og áhrifavaldsins Charlie Kirk er enn í fullum gangi og hefur enginn verið handtekinn enn sem komið er.

Lögregla birti í gær myndir af manninum sem grunaður er um að hafa skotið Kirk til bana á fjöldafundi fyrir utan Utah Valley University í fyrradag.

Hann er sagður vera á „menntaskóla- eða háskólaaldri“ og telur lögregla að hann hafi hlotið þjálfun í meðferð öflugra skotvopna og hafi verið kunnugur staðháttum við skólann.

Miðað við myndbönd sem birtust af flótta hans, þar sem hann sást meðal annars hoppa af byggingu, telur lögregla að hann sé í góðu líkamlegu standi.

Skotvopnið sem byssumaðurinn notaði var hlaðið nokkrum skotum og var greint frá því í gær að búið hefði verið að grafa í byssukúlurnar skilaboð sem „hvöttu til hugmyndafræði trans fólks“.

Hátt settur embættismaður dró þær fregnir þó til baka að einhverju leyti í samtali við bandaríska fjölmiðla í gær.

Dennis Frank, fyrrverandi fulltrúi hjá bandarísku alríkislögreglunni, FBI, segir við BBC að hann telji að byssumaðurinn hafi verið einn á ferð og hann sé líklega reyndur veiðimaður. Hér hafi ekki verið neinn „viðvaningur“ á ferð.

„Þú þarft að hafa mikið sjálfstraust til að ná svona skoti,“ segir Dennis sem bætir við að fjarlægðin, um 200 metrar, sé ekki ýkja mikil fyrir mann sem er vanur stórum skotvopnum. „Ég hallast að því, miðað við hvernig hann hegðaði sér á vettvangi, að hann hafi starfað einn.“

Annar fyrrverandi FBI-fulltrúi, Brad Garrett, segir við ABC News að byssumaðurinn hafi verið búinn að skipuleggja árásina vel og engar tilviljanir hafi átt sér stað. Telur hann að byssumaðurinn hafi verið búinn að skipuleggja flóttaleiðina vandlega og verið búinn að ákveða hvar hann myndi skilja skotvopnið eftir.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Fyrrum FBI-fulltrúi: Morðingi Charlie Kirk alls „enginn viðvaningur“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Eiginkona Charlie Kirk birti ískyggilega færslu nokkrum tímum fyrir skotárásina
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Snorri fær pillu frá ömmu sinni eftir færslu hans um Charlie Kirk – „Gegnsær populismi“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Birta myndband af flótta hins meinta morðingja
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Safna fé til að finna flugvélina Glitfaxa – Ætla að senda kafara að flakinu
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Segja sveitarfélagið hafa urðað sorp á jörðinni í leyfisleysi í áratugi – Sturtuðu bílhræjum og spilliefnum ofan í gil og mokuðu yfir
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Gífurleg heift á bæjarstjórnarfundi í Kópavogi – „Ásakanir minnihlutans á hendur starfsmönnum um vísvitandi útúrsnúning eru ómaklegar og óásættanlegar“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Lögreglan á Suðurnesjum fór ekki að lögum í máli bandarískrar konu

Mest lesið

Eiginkona Charlie Kirk birti ískyggilega færslu nokkrum tímum fyrir skotárásina
Segja sveitarfélagið hafa urðað sorp á jörðinni í leyfisleysi í áratugi – Sturtuðu bílhræjum og spilliefnum ofan í gil og mokuðu yfir
Segja það geta verið lífshættulegt að hafa Konukot í Ármúla 34
Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð

Nýlegt

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Hægt að tryggja sér miða núna á eftirsóknarverða leiki Strákanna okkar
United staðfestir brottförina
Er þetta arftaki Bruno Fernandes á Old Trafford?
Myndband Villa Neto vekur athygli – „Ég get ekki sofnað þegar það er svona mikið af óréttlæti í heiminum“
Safna fé til að finna flugvélina Glitfaxa – Ætla að senda kafara að flakinu
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Norðurlandamót unglinga í kraftlyftingum haldið hér á landi um helgina
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Kemur Quang Le til varnar – Útskúfun úr samfélaginu að hafa ekki aðgang að bankareikningi

Kemur Quang Le til varnar – Útskúfun úr samfélaginu að hafa ekki aðgang að bankareikningi
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Segja það geta verið lífshættulegt að hafa Konukot í Ármúla 34
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Reykjavíkurborg fær ekki að áfrýja máli til Hæstaréttar – Kona sem datt í sundlaug vann
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Tveir litlir hreppar ræða sameiningu

Tveir litlir hreppar ræða sameiningu
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Sólveig Anna sendir Kristrúnu skýr skilaboð: „Það yrðu mikil mistök fyrir núverandi stjórnvöld”

Sólveig Anna sendir Kristrúnu skýr skilaboð: „Það yrðu mikil mistök fyrir núverandi stjórnvöld”
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Þrjár verslanir opna í nýrri verslunarmiðstöð í Reykjanesbæ
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð

Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð
Fréttir
Í gær
Rekinn úr starfi vegna ummæla um Charlie Kirk í beinni útsendingu
Fréttir
Í gær
Var að hita upp afganga þegar hann fékk símtal um stóra vinninginn
Fréttir
Í gær

Grískum fíkniefnasala vísað úr landi – Búinn að lifa á bótum síðan 2021

Grískum fíkniefnasala vísað úr landi – Búinn að lifa á bótum síðan 2021
Fréttir
Í gær

Charlie Kirk er látinn eftir skotárás

Charlie Kirk er látinn eftir skotárás
Fréttir
Í gær
Gagnrýnir Ingu Sæland fyrir að vilja stytta rétt til atvinnuleysisbót um eitt ár – „Hún hefur steingleymt sínum minnsta bróður“
Fréttir
Í gær
Áhrifamaður í Bandaríkjunum segir hugsanlegt markmið Trump að hernema Ísland
Fréttir
Í gær

Vægi Bandaríkjanna hefur minnkað í breyttum heimi og stórveldin eru þrjú

Vægi Bandaríkjanna hefur minnkað í breyttum heimi og stórveldin eru þrjú
Fréttir
Í gær
Egill furðar sig á þessu í Leifsstöð – „Engin smá fjárfesting“
Fréttir
Í gær
Sérkennileg skilaboð frá Trump vegna drónaflugs Rússa inn í Pólland
Fréttir
Í gær
Hafði betur eftir að hafa dælt röngu eldsneyti á bílinn
Fréttir
Í gær

Faðir Oscars ákærður

Faðir Oscars ákærður
Fréttir
Í gær

Spánverjar hóta að draga sig úr Eurovision vegna Ísrael – Eitt af „stóru fimm“

Spánverjar hóta að draga sig úr Eurovision vegna Ísrael – Eitt af „stóru fimm“
Fréttir
Í gær
Grænkerar verulega ósáttir við RÚV – „Ömurlega ófagmannlega unninn þáttur“
Fréttir
Í gær

Íbúar logandi hræddir eftir að barnaníðingur flutti í bæinn – „Til skammar“

Íbúar logandi hræddir eftir að barnaníðingur flutti í bæinn – „Til skammar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Allt á suðupunkti eftir atburði næturinnar: „Staðan er alvarleg“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ung Akureyrarmær í vanda – Ferðin til Alicante endaði hörmulega
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Sérsveitarmaðurinn“ handtekinn fyrir að sprauta vatni á þrjár konur

„Sérsveitarmaðurinn“ handtekinn fyrir að sprauta vatni á þrjár konur
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”

Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kristrún stefnir að því að Halla megi ráða sér aðstoðarmann eins og ráðherrar fá – Ókeypis háskólanám verður bara fyrir fólk innan EES
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Einn af hápunktum í íslenskum markaðsheimi