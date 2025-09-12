Fyrrum FBI-fulltrúi: Morðingi Charlie Kirk alls „enginn viðvaningur“

Lögregla birti í gær myndir af manninum sem grunaður er um að hafa skotið Kirk til bana á fjöldafundi fyrir utan Utah Valley University í fyrradag.
Hann er sagður vera á „menntaskóla- eða háskólaaldri“ og telur lögregla að hann hafi hlotið þjálfun í meðferð öflugra skotvopna og hafi verið kunnugur staðháttum við skólann.
Miðað við myndbönd sem birtust af flótta hans, þar sem hann sást meðal annars hoppa af byggingu, telur lögregla að hann sé í góðu líkamlegu standi.
Skotvopnið sem byssumaðurinn notaði var hlaðið nokkrum skotum og var greint frá því í gær að búið hefði verið að grafa í byssukúlurnar skilaboð sem „hvöttu til hugmyndafræði trans fólks“.
Hátt settur embættismaður dró þær fregnir þó til baka að einhverju leyti í samtali við bandaríska fjölmiðla í gær.
Dennis Frank, fyrrverandi fulltrúi hjá bandarísku alríkislögreglunni, FBI, segir við BBC að hann telji að byssumaðurinn hafi verið einn á ferð og hann sé líklega reyndur veiðimaður. Hér hafi ekki verið neinn „viðvaningur“ á ferð.
„Þú þarft að hafa mikið sjálfstraust til að ná svona skoti,“ segir Dennis sem bætir við að fjarlægðin, um 200 metrar, sé ekki ýkja mikil fyrir mann sem er vanur stórum skotvopnum. „Ég hallast að því, miðað við hvernig hann hegðaði sér á vettvangi, að hann hafi starfað einn.“
Annar fyrrverandi FBI-fulltrúi, Brad Garrett, segir við ABC News að byssumaðurinn hafi verið búinn að skipuleggja árásina vel og engar tilviljanir hafi átt sér stað. Telur hann að byssumaðurinn hafi verið búinn að skipuleggja flóttaleiðina vandlega og verið búinn að ákveða hvar hann myndi skilja skotvopnið eftir.