Eiginkona Charlie Kirk birti ískyggilega færslu nokkrum tímum fyrir skotárásina

Erika Kirk, eiginkona Charlie Kirk, birti færslu á X, áður Twitter, nokkrum tímum áður en Charlie var skotinn til bana. Mörgum þykir færslan ískyggileg í ljósi þess sem gerðist síðar um daginn.
Charlie Kirk var frægur hægri sinnaður aðgerðasinni og baráttumaður, einn þekktasti stuðningsmaður Donalds Trumps og var talinn hafa átt mikinn þátt í að laða að honum unga kjósendur.
Hann var skotinn á samkomu í háskóla í Utah. Fyrr um daginn birti Erika tilvinun úr Biblíunni á samfélagsmiðlum:
„Guð er oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum.“
Eins og fyrr segir hefur færslan vakið mikla athygli og sagði einn netverji: „Staðreyndin að þú birtir þetta fyrir atvikið er vitnisburður Drottins.“
Psalm 46:1 – God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
— Erika Kirk (@MrsErikaKirk) September 10, 2025