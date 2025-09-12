fbpx
Föstudagur 12.september 2025

Blaðamaður Morgunblaðsins ósáttur við viðbrögð við morðinu á Kirk – Einn sagði við Snorra Másson að hann væri næstur

Ritstjórn DV
Föstudaginn 12. september 2025 16:00

Hermann Nökkvi Gunnarsson, blaðamaður á Morgunblaðinu, segir morðið á bandaríska áhrifavaldinum Charlie Kirk hafa verið hörmulegan atburð og hann er ósáttur við orðræðu margra hér á landi í kjölfar ódæðisins. Hermann segir í pistli á Facebook-síðu sinni:

„Það var hrein hörmung að vera á kvöldvakt í Hádegismóum á miðvikudaginn þegar fregnir bárust af því að Charlie Kirk, maður sem ég hef fylgst með í 5–6 ár, hefði verið skotinn. Skömmu síðar sá ég ógeðfelldasta myndskeið sem ég hef nokkurn tíma séð – morðið framið í beinni útsendingu, fyrir framan þúsundir háskólanema og allan heiminn. Maðurinn sem var þekktastur fyrir að ræða við þá sem voru honum ósammála var myrtur.

Um þremur tímum eftir skotárásina fannst Jóhannesi Þór, framkvæmdastjóra SAF og stjórnarmanni í S’78, ástæða til að tala um „samhengi hlutanna“ í þessu tilfelli. Hvernig getur nokkurt samhengi réttlætt að menn séu drepnir fyrir skoðanir sínar og að tvö börn séu skyndilega föðurlaus? Að telja slíkt skipta máli er áfellisdómur yfir dómgreind mannsins.“

Nökkvi bendir á að íslenski þingmaðurinn Snorri Másson hafi þurft lögregluvernd vegna skoðana sinna og í gær hafi netverji á Twitter sagt að Snorri væri næstur „og annar Íslendingur birti myndskeið á TikTok þar sem hann sagði: „Vonandi skjóta þau ekki Snorra Másson næst.““

Sérkennileg eftirmæli um hinn látna

Nökkvi varar við skrímslavæðingu pólitískra andstæðinga. Orðræða um að tilteknir einstaklingar séu ógn við lýðræði eða tilvistarrétt þjóðfélagshópa sé vatn á myllu vanstilltra manna sem beiti hótunum og ofbeldi.

Nökkva þykir sérkennilegt hvað margir hafa séð sig knúna til að tjá sig um galla Charlie Kirk í kjölfar morðsins á honum. Við eftirmæli um látna séu yfirleitt dregnir fram kostir þeirra frekar en gallar. Hann segist ekki hafa verið sammála Kirk í öllu en margt í boðskap hans hafi verið gott:

„Kirk talaði til ungs fólks um trú, um að elska náungann og standa með fjölskyldu sinni. Sá boðskapur hafði jákvæð áhrif á milljónir ungmenna. Boðskapur sem skiptir sérstaklega máli á tímum þar sem mjög mikið af ungu fólki finnur fyrir tilgangsleysi.“

Pistilinn í heild má lesa með því að smella á tengilinn hér að neðan.

 

Fyrir 1 klukkutíma
Fyrir 4 klukkutímum
Mislingafaraldurinn í Evrópu heldur áfram að geisa – Óbólusettir í mestri hættu
Fyrir 4 klukkutímum
Þetta vitum við um hinn handtekna – 22 ára og heitir Tyler Robinson
Fyrir 5 klukkutímum
Jón Kaldal: „Þessi furðulega meðvirkni með fúskurum verður að hætta”
Fyrir 5 klukkutímum
Segjast hafa gómað skotmann Charlie Kirk – Faðir skotmannsins hafi sannfært hann um að gefa sig fram
Fyrir 6 klukkutímum
Forstjóri Play boðaði til starfsmannafundar
Fyrir 7 klukkutímum
Nígeríska brúðurin greinir frá því hvers vegna hjónin völdu Ísland – „Ísland við elskum þig svo mikið“
Fyrir 7 klukkutímum
Nýbýlavegsmálið: Móðir sem dæmd var í 18 ára fangelsi fær að áfrýja til Hæstaréttar

Fyrir 9 klukkutímum
Fyrir 9 klukkutímum

Fyrir 10 klukkutímum
Birta myndband af flótta hins meinta morðingja
Fyrir 21 klukkutímum
Safna fé til að finna flugvélina Glitfaxa – Ætla að senda kafara að flakinu
Fyrir 22 klukkutímum

Í gær

Í gær
Lögreglan á Suðurnesjum fór ekki að lögum í máli bandarískrar konu
Í gær

Í gær
Morðið á Charlie Kirk: Skotvopnið fundið og leitað að ungum byssumanni
Í gær
Norðurlandamót unglinga í kraftlyftingum haldið hér á landi um helgina
Í gær

Í gær

Í gær
Reykjavíkurborg fær ekki að áfrýja máli til Hæstaréttar – Kona sem datt í sundlaug vann
Í gær
Tveir litlir hreppar ræða sameiningu
Í gær

Í gær
Þrjár verslanir opna í nýrri verslunarmiðstöð í Reykjanesbæ
Í gær
Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð
Í gær
Rekinn úr starfi vegna ummæla um Charlie Kirk í beinni útsendingu
Í gær

Í gær

Í gær
Charlie Kirk er látinn eftir skotárás
Í gær

Fyrir 2 dögum
Áhrifamaður í Bandaríkjunum segir hugsanlegt markmið Trump að hernema Ísland
Fyrir 2 dögum
Vægi Bandaríkjanna hefur minnkað í breyttum heimi og stórveldin eru þrjú
Fyrir 2 dögum

Fyrir 2 dögum

Fyrir 2 dögum
Hafði betur eftir að hafa dælt röngu eldsneyti á bílinn
Fyrir 2 dögum
Faðir Oscars ákærður