Morðið á Charlie Kirk: Skotvopnið fundið og leitað að ungum byssumanni

Bea Mason, yfirmaður öryggismála í Utah-ríki, tilkynnti þetta á blaðamannafundi í dag.
Hann sagði að lögregla hefði náð nokkrum mikilvægum áföngum við rannsókn málsins og lögregla væri til dæmis með myndir af hinum grunaða. Hann sagði þó ekki tímabært að birta þær opinberlega að svo stöddu.
Mason sagði að lögreglu hefði tekist að rekja ferðir hins grunaða frá því að hann kom í Utah Valley-háskólann klukkan 11:52 í gærmorgun að staðartíma.
Hinn grunaði, sem er sagður vera á „háskólaaldri“, fór upp á þak byggingar beint á móti sviðinu þar sem Charlie hélt fyrirlestur og kom sér þar fyrir með öflugt skotvopn.
Eftir skotárásina er hinn grunaði sagður hafa stokkið af þaki byggingarinnar og flúið vettvang. Skotvopnið sem talið er að hafi verið notað í árásinni er sagt hafa fundist í skóglendi skammt frá skólanum.
„Við erum með góð myndskeið af þessum einstaklingi en við ætlum ekki að birta þau á þessu stigi,“ sagði Mason.
„Við erum að vinna með ákveðna tækni og aðferðir til að bera kennsl á þennan einstakling,” sagði hann og bætti við að leitað yrði til fjölmiðla ef ekki tekst að bera kennsl á viðkomandi. „En við erum bjartsýn eins og staðan er núna.”