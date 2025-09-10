fbpx
Miðvikudagur 10.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Charlie Kirk er látinn eftir skotárás

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 10. september 2025 20:16

Charlie Kirk. Mynd: Getty

Uppfært: Charlie Kirk er látinn eftir skotárás í Utah. Nánar neðst í frétt.

„Við verðum öll að biðja fyrir Charlie Kirk, sem hefur verið skotinn. Frábær náungi frá toppi til táar. Guð blessi hann,“ segir Donald Trump Bandaríkjaforseti í nýrri færslu á Truth Social.

Charlie Kirk er frægur hægri sinnaður aðgerðasinni og baráttumaður, einn þekktasti stuðningsmaður Donalds Trumps og er talinn hafa átt mikinn þátt í að laða að honum unga kjósendur.

Charlie var skotinn á samkomu í háskóla í Utah þar sem hann hélt erindi. Ekki er vitað um líðan hans en hann er á sjúkrahúsi. Meintur skotmaður er í haldi lögreglu.

Sjónarvottar segia mikið blóð hafa fossað úr hálsi Kirk eftir að hann var skotinn. Myndband af atvikinu sem hefur verið í dreifingu styður þær frásagnir.

Fylgst er náið með málinu á vef CNN.

Uppfært kl. 20:50: Trump tilkynnir lát Kirks

Donald Trump Bandaríkjaforseti greinir frá því á Truth Social a Charlie Kirk sé látinn af sárum sínum.

