Uppfært: Charlie Kirk er látinn eftir skotárás í Utah. Nánar neðst í frétt.
„Við verðum öll að biðja fyrir Charlie Kirk, sem hefur verið skotinn. Frábær náungi frá toppi til táar. Guð blessi hann,“ segir Donald Trump Bandaríkjaforseti í nýrri færslu á Truth Social.
Charlie Kirk er frægur hægri sinnaður aðgerðasinni og baráttumaður, einn þekktasti stuðningsmaður Donalds Trumps og er talinn hafa átt mikinn þátt í að laða að honum unga kjósendur.
Charlie var skotinn á samkomu í háskóla í Utah þar sem hann hélt erindi. Ekki er vitað um líðan hans en hann er á sjúkrahúsi. Meintur skotmaður er í haldi lögreglu.
Sjónarvottar segia mikið blóð hafa fossað úr hálsi Kirk eftir að hann var skotinn. Myndband af atvikinu sem hefur verið í dreifingu styður þær frásagnir.
Fylgst er náið með málinu á vef CNN.
Donald Trump Bandaríkjaforseti greinir frá því á Truth Social a Charlie Kirk sé látinn af sárum sínum.