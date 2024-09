Elon Musk segir umdeilda færslu hans á X um banatilræðið gegn Trump hafa verið grín

Auðjöfurinn heimsþekkti Elon Musk eyddi færslu sem hann birti á samfélagsmiðlinum X, sem hann á sjálfur, eftir að hafa uppskorið töluverða gagnrýni. Snerist færslan um morðtilræði gegn Donald Trump, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna og forsetaframbjóðanda, sem tókst að koma í veg fyrir í gær.

Eins og er oft raunin með umdeildar færslur þekkts fólks náðu margir að taka skjáskot af umræddri færslu áður en Musk eyddi henni. Í færslunni skrifar Musk sem er yfirlýstur stuðningsmaður Trump:

„Og það er enginn einu sinni að reyna að drepa Biden eða Kamala.“

Með færslunni var Musk að svara færslu annars notanda á X sem varpaði fram þeirri spurningu af hverju væri verið í sífellu að reyna að myrða Trump en þetta er í annað sinn á þessu ári sem forsetinn fyrrverandi verður skotmark banatilræðis. Sögðu notendur sem voru ósáttir við færsluna að hún væri væði ábyrgðarlaus og hættuleg. Í frétt Independent kemur fram að A.J. Delgado fyrrum ráðgjafi Trump, sem nú hefur snúist gegn honum, hafi sagt að hefði einhver annar skrifað svona færslu hefði viðkomandi væntanlega fengið heimsókn frá alríkislögreglunni FBI.

Musk setti í staðinn inn nýjar færslur þar sem hann fullyrðir að færslan umdeilda hafi verið grín:

„Það er víst þannig að brandarar eru miklu síður fyndnir ef að fólk þekkir ekki samhengið og þeim er eingöngu varpað fram í textaformi.“

„Jæja, ég hef lært þá lexíu að þótt ég segi eitthvað við hóp af fólki sem hlegið er að þýðir það ekki að það verði sérstaklega hlægilegt sem færsla á X.“

