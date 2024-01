Hrikalegar myndir frá Japan – Farþegaþota með 367 um borð alelda

Farþegaflugvél Japan Airlines varð alelda skömmu eftir að hún kom til lendingar á Haneda-flugvelllinum skammt frá Tókýó í morgun. Um borð í vélinni voru 367 manns og þykir það ganga kraftaverki næst að allir hafi sloppið tiltölulega ómeiddir.

Talið er að vélin hafi rekist á aðra flugvél á vegum japönsku strandgæslunnar sem stóð á flugbrautinni. Sprenging varð strax í kjölfarið og var vélin enn á þó nokkurri ferð þegar hún varð alelda.

Starfsfólk um borð í vélinni brást skjótt við og opnaði neyðarútganga. Gátu farþegar notað uppblásnar rennibrautir til að koma sér frá borði. Ekki hafa borist neinar fregnir af manntjóni en talsmaður Japan Airlines segir að allir 367 farþegarnir hafi komist frá borði.

