75 ár frá fyrsta áætlunarflugi til Bandaríkjanna

Í dag eru 75 ár frá fyrsta áætlunarflugi Loftleiða á milli Íslands og Bandaríkjanna. Fyrsta flugið var til New York hinn 26. ágúst 1948 á Douglas DC-4 Skymaster flugvél Loftleiða sem bar nafnið Geysir. Flugstjóri í fyrstu ferðinni var Alfreð Elíasson og flugmaður Kristinn Olsen en þeir tveir ásamt Sigurði Ólafssyni áttu frumkvæði að stofnun Loftleiða. Í áhöfn fyrsta flugsins voru einnig Axel Thorarensen, Bolli Gunnarsson, Halldór Guðmundsson, Hólmfríður Mekkinósdóttir og Sigríður Gestsdóttir. Flugtími til New York var samtals um fjórtán klukkustundir en millilent var í Goose Bay í Kanada. Icelandair flýgur nú til New York á um það bil sex klukkustundum.

Loftferðaleyfi sem Loftleiðir fengu til Bandaríkjanna heimilaði fyrst um sinn sex áætlunarferðir í mánuði, ýmist til New York eða Chicago. Árið 1955 hóf félagið áætlunarflug á milli Bandaríkjanna og Lúxemborgar með millilendingu á Keflavíkurflugvelli. Þar með var lagður grunnur að viðskiptalíkani Icelandair sem felst í að tengja Evrópu og Norður-Ameríku um Ísland. Flugferðum hefur í gegnum árin farið fjölgandi. Þannig voru flug Icelandair til Norður-Ameríku í júlí í ár yfir 600 talsins til fjórtán áfangastaða og um 40% farþega voru tengifarþegar.

Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir í tilefni af þessum tímamótum:

„Í dag er merkisdagur en nú eru 75 ár frá því að Loftleiðir hófu áætlunarflug á milli Íslands og Bandaríkjanna. Þessi ákvörðun er til marks um þann mikla frumkvöðlaanda sem ávallt hefur einkennt fyrirtækið og er grunnurinn að viðskiptalíkani Icelandair í dag, að tengja Evrópu og Norður-Ameríku um Ísland. Icelandair hefur nýtt staðsetningu Íslands á milli heimsálfanna til að þróa leiðakerfi sitt með árangursríkum hætti og í dag erum við Íslendingar ótrúlega vel tengd umheiminum sem skapar þjóðinni bæði samfélagsleg og efnahagsleg gæði.“