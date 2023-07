Saknað í átta ár en nágrannar komu af fjöllum vegna hvarfs hans – Sannleikurinn lygi líkastur

Á mánudag greindi DV frá máli Rudolph „Rudy“ Farias IV, sem var 17 ára gamall þegar hann hvarf skyndilega þann 6. mars árið 2015 í gönguferð með tvo hunda sína í borginni Houston í Texas-fylki í Bandaríkjunum. Hundarnir skiluðu sér heim en ekki Rudy. Nýlega fannst hann illa á reiki og taldi móðir hans að honum hefði verið haldið gegn vilja hans, verið barinn og misnotaður.

Nágrannar fjölskyldunnar voru hins vegar furðu lostnir á málinu og að Rudy hafi fundist á lífi, enda segjast þeir ekki hafa haft hugmynd um að hann væri yfirhöfuð týndur.

Á fimmtudag, 29. júní, fannst maður meðvitundarlaus fyrir utan kirkju í borginni, var hann með sár á líkamaog blóð í hárinu. Auk þess var hann með skilríki fjölskyldumeðlims Ruby á sér og gat lögreglan því borið kennsl á að maðurinn væri Rudy. Var hann fluttur með sjúkrabíl á spítala.

Miðstöð fyrir týnd og misnotuð börn deildi tíðindunum um endurkomu Rudy og yfirlýsingu frá fjölskyldu hans þar sem segir: „Við viljum þakka fjölmiðlum og einstaklingum fyrir alla þeirra aðstoð. Sonur minn Rudy Farias IV fannst fimmtudaginn 29. júní eftir að hafa verið saknað í átta ár. Eins og staðan er höfum við engar frekari upplýsingar um málið. Það sem við vitum er að góður borgari fann hann meðvitundarlausan og hringdi strax í lögregluna og neyðarlínuna. Sonur minn er að fá þá aðstoð sem hann þarf til að komast yfir þetta áfall, en núna tjáir hann sig ekki með orðum og er ekki fær um að samskipti við okkur. Við biðjum um frið á þessum erfiða tíma en munum deila frekari tíðindum eftir því sem bata Rudy vindur fram.“

