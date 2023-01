Wagnerliðar murkaðir niður og Prigozhin fallinn í ónáð í Kreml

„Samkvæmt gögnum okkar þá var búið að fá 42.000-43.000 fanga til liðs við fyrirtækið í lok desember. Nú er talan líklega komin yfir 50.000,“ sagði Olga Romanova, stofnandi samtakanna „Rússland bak við lás og slá“ en samtökin vinna að réttindamálum fanga.

„Af þeim eru aðeins 10.000 á vígvellinum núna því það er búið að drepa hina . . . þeir eru horfnir, hafa gerst liðhlaupar eða gefist upp,“ sagði hún í samtali við Moscow Times.

Út frá þessu er eiginlega ekki hægt að álykta annað en að fangarnir hafi hreinlega verið murkaðir niður á vígvellinum.

Úkraínskir hermenn hafa lýst því hvernig Wagnerliðar eru látnir sækja fram á svipaðan hátt og gert var í síðari heimsstyrjöldinni. Þeir hafi meira að segja þurft að klofa yfir lík fallinna félaga sinna.

John Kirby, talsmaður bandaríska þjóðaröryggisráðsins, sagði nýlega á fréttamannafundi að landvinningar Wagner í Bakhmut og Soledar hafi reynst fyrirtækinu mjög dýrkeyptir. „Rúmlega 90% af mannfalli Wagner eru fyrrum fangar sem voru bara teknir úr fangelsi og sendir á vígvöllinn með litla sem enga þjálfun að baki, án skipulags. Þetta hefur því verið dýrkeypt,“ sagði hann.

Volodymyr Zelenskyy, forseti Úkraínu, lýsti þessu svona nýlega: „Svæðið við Soledar er þakið líkum árásarmannanna. Svona lítur klikkun út.“

The New York Times segir að miðað við gervihnattarmyndir þá sé fjöldi grafreita Wagnerliða í Krasnodar. Stærð grafreitsins í Bakinskja sjöfaldaðist frá 24. nóvember til 24. janúar.

Vitaly Votanovsky, fyrrum yfirmaður í rússneska hernum, hefur helgað sig leit að leynilegum grafreitum Wagner og skýrir frá uppgötvunum sínum á Telegram. Hann hefur eftir íbúum á svæðinu að lík margra Wagnerliða hafi verið brennd og því ekki grafin.

A cemetery used by the notorious Russian mercenary group Wagner has grown rapidly in size over the past several months, satellite imagery and video footage shows. It is rare visual evidence of the toll Russia's invasion of Ukraine is taking on Wagner. https://t.co/gJtRC7N2oh

— The New York Times (@nytimes) January 25, 2023